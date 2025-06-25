«Черноморец» объявил об уходе главного тренера

покинул пост главного тренера новороссийского

Вместе с ним команду также покинули помощник главного тренера Сергей Омельянчук и тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

Василенко возглавил «Черноморец» в августе прошлого года, когда команда занимала 14-е место. Под его руководством клуб провел 27 матчей, одержал 17 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

По итогам сезона «Черноморец» занял третье место и завоевал бронзовые медали первенства России, однако не смог принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ из-за отсутствия необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.