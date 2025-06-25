ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руни БардагжиШведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи
    Все новости спорта

    «Черноморец» объявил об уходе главного тренера

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Черноморец
    Олег Василенко покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца».

    Олег Василенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Василенко

    Вместе с ним команду также покинули помощник главного тренера Сергей Омельянчук и тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

    Василенко возглавил «Черноморец» в августе прошлого года, когда команда занимала 14-е место. Под его руководством клуб провел 27 матчей, одержал 17 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

    По итогам сезона «Черноморец» занял третье место и завоевал бронзовые медали первенства России, однако не смог принять участие в стыковых матчах за право выхода в РПЛ из-за отсутствия необходимой лицензии для выступления в высшем дивизионе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пегула — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Диалло — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры