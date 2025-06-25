22:00Мамелоди Сандаунс — ФлуминенсеОнлайн
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    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    «Боруссия» Д — «Ульсан»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Боруссия Д
    В 3-м туре клубного чемпионата мира дортмундская «Боруссия» сыграет с корейским клубом «Ульсан». Матч пройдет 25 июня в Цинциннати. Начало в 22:00 мск.

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    Дортмундцы находятся в шатком положении. У них 4 очка, но они не гарантировали команде выход в плей-офф. Африканский «Мамелоди» отстает всего на одни пункт. Однако в предстоящем поединке у «шмелей» высокие шансы на победу.

    «Ульсан» проиграл все два предыдущих матча и уже попрощался с мыслями о плей-офф. При этом корейцы заставили понервничать лидера квартета «Флуминенсе», результат матча с которым составил 2:4.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.24 на победу «Боруссии», 6.40 на ничью, 12.0 на победу «Ульсана».

    • На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты рассказали, стоит ли ждать результативного футбола.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Ульсан» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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