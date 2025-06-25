Дортмундцы находятся в шатком положении. У них 4 очка, но они не гарантировали команде выход в плей-офф. Африканский «Мамелоди» отстает всего на одни пункт. Однако в предстоящем поединке у «шмелей» высокие шансы на победу.
«Ульсан» проиграл все два предыдущих матча и уже попрощался с мыслями о плей-офф. При этом корейцы заставили понервничать лидера квартета «Флуминенсе», результат матча с которым составил 2:4.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 1.24 на победу «Боруссии», 6.40 на ничью, 12.0 на победу «Ульсана».
- На LiveSport вышел прогноз, в котором эксперты рассказали, стоит ли ждать результативного футбола.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Ульсан» смотрите на LiveCup.Run.
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