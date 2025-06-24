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    «Зенит» близок к трансферу аргентинца Веги

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    Защитник «Аргентинос Хуниорс» Роман Вега может в ближайшее время стать игроком «Зенита». Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, стороны находятся на финальной стадии переговоров.

    Тренер «Зенита» Сергей Семак
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    Тренер «Зенита» Сергей Семак

    По данным источника, «Зенит» готов заплатить около 9 миллионов долларов за 90% прав на 21-летнего футболиста. Сделка практически согласована, остаются лишь последние формальности. Отмечается, что российский клуб сумел обойти в борьбе за игрока «Ривер Плейт».

    Вега провел 12 матчей в текущем чемпионате Аргентины, в которых отметился голом и результативной передачей. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет примерно 5 млн евро. Также защитник имеет опыт выступлений за молодежную сборную Аргентины.

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