«Зенит» близок к трансферу аргентинца Веги

Защитник «Аргентинос Хуниорс»может в ближайшее время стать игроком «Зенита». Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, стороны находятся на финальной стадии переговоров.

По данным источника, «Зенит» готов заплатить около 9 миллионов долларов за 90% прав на 21-летнего футболиста. Сделка практически согласована, остаются лишь последние формальности. Отмечается, что российский клуб сумел обойти в борьбе за игрока «Ривер Плейт».

Вега провел 12 матчей в текущем чемпионате Аргентины, в которых отметился голом и результативной передачей. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет примерно 5 млн евро. Также защитник имеет опыт выступлений за молодежную сборную Аргентины.