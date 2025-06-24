Родриго задумался об уходе из «Реала»

Мадридскийготов рассмотреть вариант с продажей бразильского вингерав случае поступления предложения в районе 90 млн евро, сообщает Cadena SER.

Вырученные средства «сливочные» планируют направить на приобретение полузащитника по просьбе главного тренера Хаби Алонсо.

Одним из претендентов на 24-летнего игрока считается лондонский «Арсенал». Также интерес к Родриго ранее проявлял «Манчестер Сити». При этом сам футболист, по информации источника, не спешит с решением и намерен рассмотреть все возможные варианты.

В завершившемся сезоне Родриго провел 51 матч за «Реал», забил 14 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.