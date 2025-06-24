Мбаппе может сыграть с «Зальцбургом»

Нападающий «Реала»может принять участие в матче 3-го тура Клубного чемпионата мира. «Сливочные» сыграют с австрийским «РБ Зальцбург».

Как сообщает Marca, на данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе и занимается в тренажёрном зале, не присоединившись пока к общей группе. Несмотря на это, его шансы сыграть в ближайшей встрече оцениваются как высокие.

19 июня Мбаппе был госпитализирован с диагнозом острый гастроэнтерит. Сейчас он уже выписан и продолжает восстановление. Из-за болезни он пропустил стартовые матчи турнира против «Аль-Хиляля» (1:1) и «Пачуки» (3:1).

Матч «Зальцбург» — «Реал» состоится в пятницу, 27 июня, начало — в 4:00 мск.