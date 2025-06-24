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    «Интер Майами» — «Палмейрас»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира MLS Латинская Америка
    24 июня на «Хард Рок» в Майами-Гарденс состоится матч 3 тура группы А клубного чемпионата мира, в котором «Интер Майами » сыграет с «Палмейрасом». Начало игры в 04:00 мск.

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    Обе команды имеют по 4 очка. Им сегодня подойдет даже ничья, которая не позволит «Порту» или «Аль-Ахли» догнать их в таблице.

    В прошлом туре «Палмейрас» победил «Аль-Ахли», а «Интер» благодаря голу Месси вырвал победу у «Порту».

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом «Палмейрас». Коэффициенты на победу составляют 5.50 и 2.05, на ничью можно поставить за 2.55.

    • На LiveSport.Ru эксперты выпустили прогноз, в котором подсказали, стоит ли ждать результативности, учитывая турнирное положение команд.

    • Искусственный интеллект предсказывает победу «Палмейраса» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер Майами» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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