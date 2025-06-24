Обе команды имеют по 4 очка. Им сегодня подойдет даже ничья, которая не позволит «Порту» или «Аль-Ахли» догнать их в таблице.
В прошлом туре «Палмейрас» победил «Аль-Ахли», а «Интер» благодаря голу Месси вырвал победу у «Порту».
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом «Палмейрас». Коэффициенты на победу составляют 5.50 и 2.05, на ничью можно поставить за 2.55.
- На LiveSport.Ru эксперты выпустили прогноз, в котором подсказали, стоит ли ждать результативности, учитывая турнирное положение команд.
- Искусственный интеллект предсказывает победу «Палмейраса» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер Майами» — «Палмейрас» смотрите на LiveCup.Run.
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