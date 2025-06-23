«Сочи» подписал контракт с полузащитником Осиповым

официально стал игроком

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Александр Осипов Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Балтика»

Клуб объявил о подписании 26-летнего полузащитника, который будет выступать в Российской Премьер-лиге под 34-м номером. Осипов ранее играл за «Балтику» с 2022 года, за это время дважды поднимался с командой в РПЛ и доходил до суперфинала Кубка России.

В минувшем сезоне он провёл 28 матчей в Первой лиге, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. В «Сочи» он перешел на правах свободного агента после истечения контракта с калининградским клубом.

Трансфер стал одним из первых шагов «Сочи» после возвращения в РПЛ — команда Роберта Морено выиграла стыковые матчи у «Пари НН» с общим счетом 4:3 и теперь готовится к новому сезону.