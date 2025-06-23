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    «Акрон» оформил переход вратаря «Факела»

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    Вратарь «Факела» Виталий Гудиев стал игроком «Акрона».

    Виталий Гудиев
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    Виталий Гудиев

    30-летний голкипер подписал трехлетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба тольяттинцев.

    «Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки», — приводит слова спортивного директора команды Антона Чистякова телеграм-канал «Акрона».

    Ранее Гудиев выступал за «Ахмат» и «Аланию».

    Напомним, что «Акрон» финишировал девятым в РПЛ прошлого сезона.

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