«Акрон» оформил переход вратаря «Факела»

Виталий Гудиев Фото: globallookpress.com
30-летний голкипер подписал трехлетний контракт с клубом, сообщает пресс-служба тольяттинцев.
«Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки», — приводит слова спортивного директора команды Антона Чистякова телеграм-канал «Акрона».
Ранее Гудиев выступал за «Ахмат» и «Аланию».
Напомним, что «Акрон» финишировал девятым в РПЛ прошлого сезона.