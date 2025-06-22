Кечинов: «Спартаку» надо приобрести трех футболистов

Бывший игрокподелился мыслями по поводу селекции «красно-белых» в летнее межсезонье.

«Народу в команде в принципе много, но решать поставленные задачи, как мы видим, пока не готовы, а задачи самые высокие. Но один хороший нападающий в любом случае нужен. Слухи ходят, что придет Заболотный, но усилит ли он команду — большой вопрос. Нужен качественный нападающий. Потому что если у Угальде опять не пойдет игра, опять перестанет забивать, нам нужен будет форвард, который бы это делал.

И не помешали бы два футболиста в оборону: в центр — точно, и один крайний должен быть. Мы видели, что у Денисова были в прошлом сезоне проблемы: он и в свои ворота забивал, и ошибки были. Нужны хорошие защитники для поставленных задач. В общем, три футболиста команде точно необходимы», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».