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    Винисиус («Реал»)«Реал» — «Пачука». Онлайн, прямая трансляция
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    Кечинов: «Спартаку» надо приобрести трех футболистов

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    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями по поводу селекции «красно-белых» в летнее межсезонье.

    Ливай Гарсия — игрок «Спартака»
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    Ливай Гарсия — игрок «Спартака»

    «Народу в команде в принципе много, но решать поставленные задачи, как мы видим, пока не готовы, а задачи самые высокие. Но один хороший нападающий в любом случае нужен. Слухи ходят, что придет Заболотный, но усилит ли он команду — большой вопрос. Нужен качественный нападающий. Потому что если у Угальде опять не пойдет игра, опять перестанет забивать, нам нужен будет форвард, который бы это делал.

    И не помешали бы два футболиста в оборону: в центр — точно, и один крайний должен быть. Мы видели, что у Денисова были в прошлом сезоне проблемы: он и в свои ворота забивал, и ошибки были. Нужны хорошие защитники для поставленных задач. В общем, три футболиста команде точно необходимы», — приводит слова Кечинова «Матч ТВ».

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