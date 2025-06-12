Гюндоган может продолжить карьеру в Турции

Полузащитник полузащитник «Манчестер Сити»близок к переходу в турецкий, сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

34-летний хавбек сам заявил о желании попробовать свои силы на исторической родине и тут же совпал интерес к нему со стороны турецкого гранда.

Помимо «Галатасарая» интерес к Гюндогану проявляет один из саудовских клубов, но сам игрок не хочет отправляться в Про-лигу.

Прошлым летом 34-летний игрок вернулся в стан «горожан», за которых играл с 2016 по 2023 год с перерывом на год в «Барселоне». Всего на его счету 50 матчей в сезоне-2024/2025 за «горожан», 3 забитых мяча и 7 ассистов.