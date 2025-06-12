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    Гюндоган может продолжить карьеру в Турции

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    Полузащитник полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган близок к переходу в турецкий «Галатасарай», сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу.

    Илкай Гюндоган
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    Илкай Гюндоган

    34-летний хавбек сам заявил о желании попробовать свои силы на исторической родине и тут же совпал интерес к нему со стороны турецкого гранда.

    Помимо «Галатасарая» интерес к Гюндогану проявляет один из саудовских клубов, но сам игрок не хочет отправляться в Про-лигу.

    Прошлым летом 34-летний игрок вернулся в стан «горожан», за которых играл с 2016 по 2023 год с перерывом на год в «Барселоне». Всего на его счету 50 матчей в сезоне-2024/2025 за «горожан», 3 забитых мяча и 7 ассистов.

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