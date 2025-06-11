Джейдон Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Челси»

возвращается впосле завершения аренды в

Джейдон Санчо возвращается в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Челси». Лондонский клуб официально объявил о его уходе: Санчо провёл за «Челси» 41 матч, забил пять голов и сделал десять результативных передач, последний раз отличившись в финале Лиги конференций против «Бетиса».

Первоначально аренда предусматривала обязательный выкуп игрока за сумму до 25 миллионов фунтов, однако «Челси» отказался от этого условия, выплатив компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.

По сообщениям, клуб не смог убедить Санчо согласиться на снижение зарплаты, что стало одной из причин отказа от полноценного трансфера.