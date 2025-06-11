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    Джейдон Санчо вернулся в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Челси»

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    Джейдон Санчо возвращается в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Челси».

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    Джейдон Санчо возвращается в «Манчестер Юнайтед» после завершения аренды в «Челси». Лондонский клуб официально объявил о его уходе: Санчо провёл за «Челси» 41 матч, забил пять голов и сделал десять результативных передач, последний раз отличившись в финале Лиги конференций против «Бетиса».

    Первоначально аренда предусматривала обязательный выкуп игрока за сумму до 25 миллионов фунтов, однако «Челси» отказался от этого условия, выплатив компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.

    По сообщениям, клуб не смог убедить Санчо согласиться на снижение зарплаты, что стало одной из причин отказа от полноценного трансфера.

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