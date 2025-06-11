Лионеля Скалони приметв рамках матча квалификации чемпионата мира. Он состоится 11 июня в 03:00 по мск.

Аргентина уже обеспечила себе выход на чемпионат мира, поэтому для нее оставшиеся матчи являются лишь формальностью. В турнире аргентинцы выиграли 4 последних поединка и набрали 34 очка.

Для Колумбии этот матч очень важен. Команда не обеспечила себе хороший отрыв от седьмой позиции и чтобы остаться в первой шестерке, «кофейщикам» нужно как минимум играть сегодня вничью.

В первом круге гости выиграли 2:1. Посмотрим, смогут ли они повторить результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: Аргентина является фаворитом, на ее победу дают 1.65, на победу Колумбии — 6.00.

Прогноз LiveSport: Колумбия может заработать очки в этом матче.

Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.

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