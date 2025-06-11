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    Аргентина — Колумбия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Колумбии
    Аргентина Лионеля Скалони примет Колумбию в рамках матча квалификации чемпионата мира. Он состоится 11 июня в 03:00 по мск.

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    Аргентина уже обеспечила себе выход на чемпионат мира, поэтому для нее оставшиеся матчи являются лишь формальностью. В турнире аргентинцы выиграли 4 последних поединка и набрали 34 очка.

    Для Колумбии этот матч очень важен. Команда не обеспечила себе хороший отрыв от седьмой позиции и чтобы остаться в первой шестерке, «кофейщикам» нужно как минимум играть сегодня вничью.

    В первом круге гости выиграли 2:1. Посмотрим, смогут ли они повторить результат.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: Аргентина является фаворитом, на ее победу дают 1.65, на победу Колумбии — 6.00.

    • Прогноз LiveSport: Колумбия может заработать очки в этом матче.

    • Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Аргентина — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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