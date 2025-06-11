Аргентина уже обеспечила себе выход на чемпионат мира, поэтому для нее оставшиеся матчи являются лишь формальностью. В турнире аргентинцы выиграли 4 последних поединка и набрали 34 очка.
Для Колумбии этот матч очень важен. Команда не обеспечила себе хороший отрыв от седьмой позиции и чтобы остаться в первой шестерке, «кофейщикам» нужно как минимум играть сегодня вничью.
В первом круге гости выиграли 2:1. Посмотрим, смогут ли они повторить результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: Аргентина является фаворитом, на ее победу дают 1.65, на победу Колумбии — 6.00.
- Прогноз LiveSport: Колумбия может заработать очки в этом матче.
- Прогноз ИИ: будет ничья со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Аргентина — Колумбия смотрите на LiveCup.Run.
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