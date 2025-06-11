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    Колумбия даст бой аргентинцам

    Аргентина — Колумбия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Аргентина — Колумбия
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    11 июня в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Аргентина и Колумбия. Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 11 Июня 2025 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
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    Аргентина

    Турнирное положение: команда Лионеля Скалони уверенно лидирует в отборе на ЧМ-2026 с 34 очками и уже гарантировала себе участие в финальной стадии.

    Последние матчи: в матче 15-го тура Аргентина в гостях обыграла с минимальным счетом Чили (1:0). Игра получилась не самой зрелищной, но проходила с преимуществом сборной Аргентины, которая смогла воплотить свое преимущество в гол уже на 16-й минуте после точного удара Хулиана Альвареса с передачи Альмады.

    Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромлена Бразилия (4:1) и случилась победа в гостях над Уругваем (0:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Ло Чельсо (п).

    Состояние команды: Скалони имеет уникальную возможность в условиях официального матча постепенно просматривать и вводить в основу молодых футболистов. Так, в игре с Чили в основе вышли Нико Пас, Тьяго Альмада и Джованни Симеоне, которые все увереннее чувствуют себя вместе с чемпионами мира 2022 года, которых до сих пор очень много в составе.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия сейчас идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 с 21 очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против Перу получилась откровенно скучной и завершилась нулевой ничьей. Колумбия владела полным игровым преимуществом, постоянно держала мяч, но сколько либо-нибудь опасных моментов у ворот соперника не создала. Точно не лучший матч для Дурана, Хамеса и компании.

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    До этого была ничья дома с Парагваем (2:2) и поражение в гостях от Бразилии (1:2).

    Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: подопечные Нестора Лоренцо сейчас представляют собой середняка южноамериканского футбола. Большинство ярких футболистов прежнего поколения сошли, а им на смену пришли игроки более низкого уровня (Дуран, Кучо Эрнандес). Есть сейчас в составе и два представителя РПЛ (Карраскаль и Кордоба), но они выходят в лучшем случае со скамейки.

    Статистика для ставок

    • В первом круге Колумбия дома победила со счетом 2:1

    • В полуфинале Кубка Америки-2024 Аргентина выиграла в дополнительное время (1:0)

    • В 2022 году в отборе на ЧМ Аргентина победила дома со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,68, а на Колумбию — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

    Прогноз: хозяева давно обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2026 и могут играть в свое удовольствие. Скалони постепенно вводит в состав молодежь и дает поиграть тем, кто нечасто выходил на поле. Колумбии надо брать очки, поэтому команда будет стараться идти в атаку, а без голов нет побед.

    Основная ставка: обе забьют за 2,18.

    Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что гости не проиграют. Аргентина в прошлом матче с трудом против Чили добыла три очка, а Колумбия все-таки сборная более высокого класса.

    Дополнительная ставка: Колумбия не проиграет за 2,30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аргентина — Колумбия?

    Матч Аргентина — Колумбия состоится 11 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Аргентина — Колумбия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аргентина — Колумбия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.18.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина — Колумбия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аргентина — Колумбия?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу Аргентины дают 1,68, а на Колумбию — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

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