Аргентина — Колумбия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 11 июня 2025 года

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Колумбия
Аргентина
Турнирное положение: команда Лионеля Скалони уверенно лидирует в отборе на ЧМ-2026 с 34 очками и уже гарантировала себе участие в финальной стадии.
Последние матчи: в матче 15-го тура Аргентина в гостях обыграла с минимальным счетом Чили (1:0). Игра получилась не самой зрелищной, но проходила с преимуществом сборной Аргентины, которая смогла воплотить свое преимущество в гол уже на 16-й минуте после точного удара Хулиана Альвареса с передачи Альмады.
Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Ранее была разгромлена Бразилия (4:1) и случилась победа в гостях над Уругваем (0:1).
Не сыграют: травмирован — Ло Чельсо (п).
Состояние команды: Скалони имеет уникальную возможность в условиях официального матча постепенно просматривать и вводить в основу молодых футболистов. Так, в игре с Чили в основе вышли Нико Пас, Тьяго Альмада и Джованни Симеоне, которые все увереннее чувствуют себя вместе с чемпионами мира 2022 года, которых до сих пор очень много в составе.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия сейчас идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 с 21 очком.
Последние матчи: игра против Перу получилась откровенно скучной и завершилась нулевой ничьей. Колумбия владела полным игровым преимуществом, постоянно держала мяч, но сколько либо-нибудь опасных моментов у ворот соперника не создала. Точно не лучший матч для Дурана, Хамеса и компании.
До этого была ничья дома с Парагваем (2:2) и поражение в гостях от Бразилии (1:2).
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: подопечные Нестора Лоренцо сейчас представляют собой середняка южноамериканского футбола. Большинство ярких футболистов прежнего поколения сошли, а им на смену пришли игроки более низкого уровня (Дуран, Кучо Эрнандес). Есть сейчас в составе и два представителя РПЛ (Карраскаль и Кордоба), но они выходят в лучшем случае со скамейки.
Статистика для ставок
- В первом круге Колумбия дома победила со счетом 2:1
- В полуфинале Кубка Америки-2024 Аргентина выиграла в дополнительное время (1:0)
- В 2022 году в отборе на ЧМ Аргентина победила дома со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,68, а на Колумбию — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.
- 1.94Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Кыргызстан — ОАЭ: прогноз и ставкаСегодня в 16:45
- 2.00Канада — Кот-д’Ивуар: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: хозяева давно обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2026 и могут играть в свое удовольствие. Скалони постепенно вводит в состав молодежь и дает поиграть тем, кто нечасто выходил на поле. Колумбии надо брать очки, поэтому команда будет стараться идти в атаку, а без голов нет побед.
Основная ставка: обе забьют за 2,18.
Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что гости не проиграют. Аргентина в прошлом матче с трудом против Чили добыла три очка, а Колумбия все-таки сборная более высокого класса.
Дополнительная ставка: Колумбия не проиграет за 2,30.