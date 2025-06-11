Аргентина — Колумбия. Ставка (к. 2.18) и прогноз на отборочный матч чемпионата мира 11 июня 2025 года

11 июня в отборочном матче чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Аргентина и Колумбия. Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Колумбия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: команда Лионеля Скалони уверенно лидирует в отборе на ЧМ-2026 с 34 очками и уже гарантировала себе участие в финальной стадии.

Последние матчи: в матче 15-го тура Аргентина в гостях обыграла с минимальным счетом Чили (1:0). Игра получилась не самой зрелищной, но проходила с преимуществом сборной Аргентины, которая смогла воплотить свое преимущество в гол уже на 16-й минуте после точного удара Хулиана Альвареса с передачи Альмады.

Ранее была разгромлена Бразилия (4:1) и случилась победа в гостях над Уругваем (0:1).

Не сыграют: травмирован — Ло Чельсо (п).

Состояние команды: Скалони имеет уникальную возможность в условиях официального матча постепенно просматривать и вводить в основу молодых футболистов. Так, в игре с Чили в основе вышли Нико Пас, Тьяго Альмада и Джованни Симеоне, которые все увереннее чувствуют себя вместе с чемпионами мира 2022 года, которых до сих пор очень много в составе.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия сейчас идет на шестом месте в отборе на ЧМ-2026 с 21 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: игра против Перу получилась откровенно скучной и завершилась нулевой ничьей. Колумбия владела полным игровым преимуществом, постоянно держала мяч, но сколько либо-нибудь опасных моментов у ворот соперника не создала. Точно не лучший матч для Дурана, Хамеса и компании.

До этого была ничья дома с Парагваем (2:2) и поражение в гостях от Бразилии (1:2).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: подопечные Нестора Лоренцо сейчас представляют собой середняка южноамериканского футбола. Большинство ярких футболистов прежнего поколения сошли, а им на смену пришли игроки более низкого уровня (Дуран, Кучо Эрнандес). Есть сейчас в составе и два представителя РПЛ (Карраскаль и Кордоба), но они выходят в лучшем случае со скамейки.

Статистика для ставок

В первом круге Колумбия дома победила со счетом 2:1

В полуфинале Кубка Америки-2024 Аргентина выиграла в дополнительное время (1:0)

В 2022 году в отборе на ЧМ Аргентина победила дома со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,68, а на Колумбию — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,26.

Прогноз: хозяева давно обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2026 и могут играть в свое удовольствие. Скалони постепенно вводит в состав молодежь и дает поиграть тем, кто нечасто выходил на поле. Колумбии надо брать очки, поэтому команда будет стараться идти в атаку, а без голов нет побед.

Основная ставка: обе забьют за 2,18.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант, что гости не проиграют. Аргентина в прошлом матче с трудом против Чили добыла три очка, а Колумбия все-таки сборная более высокого класса.

Дополнительная ставка: Колумбия не проиграет за 2,30.