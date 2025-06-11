Анчелотти отреагировал на выход сборной Бразилии в финальную часть ЧМ-2026

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда дело доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали слаженную командную игру, и это радует.
Нам необходимо усердно трудиться, так как до ЧМ-2026 остался всего год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах. Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.
3 сентября Бразилия сыграет с Чили, а 6 сентября встретится с Боливией.