Анчелотти отреагировал на выход сборной Бразилии в финальную часть ЧМ-2026

Наставник сборнойвысказался о победе над(1:0) и прокомментировал досрочный выход команды на чемпионат мира 2026 года.

«Мы сыграли неплохой матч, особенно в первом тайме. Мы хорошо контролировали игру, хотя не всегда дело доходило до ударов. Во втором тайме игра немного ослабла, но в целом мы показали слаженную командную игру, и это радует.

Нам необходимо усердно трудиться, так как до ЧМ-2026 остался всего год. Важно продемонстрировать качественный футбол в двух оставшихся матчах. Болельщики остались довольны, и я хочу поблагодарить их за поддержку. Мы все счастливы, но теперь нужно думать о будущем», — приводит слова Анчелотти Globo.

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3 сентября Бразилия сыграет с Чили, а 6 сентября встретится с Боливией.