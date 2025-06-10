Модрич установил возрастной рекорд в отборе к ЧМ среди европейцев

Хавбек сборной Хорватиистал самым возрастным европейским игроком, забившим гол в рамках квалификации чемпионата мира.

39-летний полузащитник отличился в матче против Чехии, завершившемся уверенной победой хорватов со счётом 5:1. На момент гола Модричу было 39 лет и 9 месяцев.

Предыдущий рекорд принадлежал форварду сборной Боснии Эдину Джеко, который забил за свою команду в возрасте 39 лет, 2 месяцев и 12 дней в матче с Сан-Марино.

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В прошедшем сезоне Ла Лиги Модрич сыграл 35 матчей за мадридский «Реал» и забил два гола. С завершением контракта этим летом он стал свободным агентом.