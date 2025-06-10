Стал известен новый кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Матиас Альмейда Фото: globallookpress.com
Руководство армейцев интересовалось у 51-летнего наставника перспективой возглавить клуб, но пока стороны не пришли к какому-то решению.
Альмейда был очень известным футболистом, выступал в Серии А и за национальную сборную, после окончания карьеру возглавлял «Ривер Плейт», «Банфилд», «Гвадалахару», «Сан-Хосе» и греческий АЕК.
Также по данным источника, информация о скором назначении Марцела Лички в ЦСКА не соответствует действительности. Пост главного тренера армейцев стал вакантен после ухода Марко Николича 9 июня.