Стал известен новый кандидат на пост главного тренера ЦСКА

Московскийрассматривает аргентинцав качестве одного из кандидатов на пост главного тренера, сообщает РИА Новости.

Руководство армейцев интересовалось у 51-летнего наставника перспективой возглавить клуб, но пока стороны не пришли к какому-то решению.

Альмейда был очень известным футболистом, выступал в Серии А и за национальную сборную, после окончания карьеру возглавлял «Ривер Плейт», «Банфилд», «Гвадалахару», «Сан-Хосе» и греческий АЕК.

Также по данным источника, информация о скором назначении Марцела Лички в ЦСКА не соответствует действительности. Пост главного тренера армейцев стал вакантен после ухода Марко Николича 9 июня.