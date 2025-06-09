Лидер Западной конференции МЛСпримет «Сиэтл» на стадионе9 июня. Начало матча в 04:00 мск.

Хозяева набрали 32 очка, но сегодня это не дает им спокойствия. Клуб должен набирать очки, если хочет остаться на вершине таблицы. «Сиэтл» выиграл два последних матча и судя по всему взял курс на верх.

«Уайткапс» всегда сложно с «Саундерс». «Сиэтл» в прошлый раз знатно потрепал «Ванкувер» тремя безответными голами. Смогут ли канадцы в этот раз взять реванш?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 3.75 на победу «Ванкувера», 2.04 на победу «Сиэтла».

Эксперты LiveSport прогнозируют, что «Ванкувер» сможет реабилитироваться после прошлого результата.

ИИ полагает, что «Сиэтл» вновь обыграет «Ванкурвер» при счете 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Сиэтл» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.