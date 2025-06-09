Хозяева набрали 32 очка, но сегодня это не дает им спокойствия. Клуб должен набирать очки, если хочет остаться на вершине таблицы. «Сиэтл» выиграл два последних матча и судя по всему взял курс на верх.
«Уайткапс» всегда сложно с «Саундерс». «Сиэтл» в прошлый раз знатно потрепал «Ванкувер» тремя безответными голами. Смогут ли канадцы в этот раз взять реванш?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.75 на победу «Ванкувера», 2.04 на победу «Сиэтла».
- Эксперты LiveSport прогнозируют, что «Ванкувер» сможет реабилитироваться после прошлого результата.
- ИИ полагает, что «Сиэтл» вновь обыграет «Ванкурвер» при счете 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ванкувер» — «Сиэтл» смотрите на LiveCup.Run.
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