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    «Ванкуверу» надо реабилитироваться после позора в прошлой игре

    Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс. Ставка (к. 1.84) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 9 июня 2025 года

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    «Ванкувер Уайткэпс»
    9 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Сиэтл Саундерс». Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Июня 2025 года

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 04:00 Сиэтл Саундерс

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
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    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: после 15 матчей «Ванкувер Уайткэпс» лидирует в таблице Западной конференции с 32 очками.

    Последние матчи: финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ сложился для «Ванкувера», мягко говоря, неудачным. Команда уже к перерыву проигрывала со счетом 0:4 мексиканскому «Круз Асулю». Соперник полностью доминировал на поле и не дал 2Ванкуверу« даже ни разу подойти к своим воротам. В итоге финальный счет 0:5, как в финале ЛЧ и игра в одни ворота.

    Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс: коэффициенты букмекеров

    В МЛС была ничья дома с "Миннесотой" (0:0) и победа в гостях над "Солт-Лейком" (3:2).

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    • Не сыграют: травмирован — Голд (п).

    Состояние команды: с января этого года "Ванкувер" возглавляет датчанин Йеспер Соренсен и пока у него все складывается в канадском клубе очень удачно. Команда по делу лидирует на "Западе", играет в сбалансированный футбол, являясь по пропущенным мячам (12) лучшей в лиге. При этом звезд в составе "Ванкувера" нет, все футболисты крепкие по европейским и американским меркам.

    "Сиэтл Саундерс"

    Турнирное положение: сейчас "Сиэтл" занимает четвертое место с 26 очками в Западной конференции.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в матче против "Миннесоты" (2:3) команда Брайна Шметцера выглядела на равных, но все равно проиграла. Соперник был лучше в реализации и первым забил два мяча. "Сиэтл" постоянно догонял в счете, но все равно сил на ничью даже не хватило.

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    До этого была домашняя победа над "Сан-Диего" (1:0) и "Далласом" (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Андраде (з), Ким (п), Арриола (п), Моррис (н).

    Состояние команды: во главе "Сиэтла" на протяжении уже девяти сезонов находится Шметцер, который вывел команду в число лидеров МЛС, не имея серьезных финансовых ресурсов. В этом сезоне команда по-прежнему в числе фаворитов чемпионата, а, как и в прежние годы, лидерами клуба являются Арриола, Моррис и Рушняк.

    Статистика для ставок

    • В 2024 году в регулярном чемпионате команды обменялись гостевыми победами, а также один раз сыграли вничью (1:1)

    • В 2023 году "Ванкувер" был сильнее дома (2:0), а также проиграл (2:3), еще одна встреча завершилась вничью (0:0)

    • В 2022 году "Сиэтл" разгромил соперника на своем поле (4:0), но уступил в гостях (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу "Ванкувера" дают 4,0, а на "Сиэтл" — 1,96, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: у гостей серьезные потери в составе (Андраде, Моррис, Арриола). Без этих трех основных футболистам "Сиэтлу" придется очень тяжело в этом матче. "Ванкувер" в прошлом матче потерпел разгромное поражение от "Крус Асуля" (0:5) и команде надо реабилитироваться перед своими болельщиками.

    Основная ставка: "Ванкувер" не проиграет за 1,84.

    Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

    Дополнительная ставка: победа хозяев за 4,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс?

    Матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс состоится 09 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хозяева не проиграют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хозяева не проиграют» с коэффициентом у букмекеров 1.84.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу \"Ванкувера\" дают 4,0, а на \"Сиэтл\" — 1,96, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

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    Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 09.06.202504:00. «Ванкуверу» надо реабилитироваться после позора в прошлой игре
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