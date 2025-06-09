Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс. Ставка (к. 1.84) и прогноз на регулярный чемпионат МЛС 9 июня 2025 года

9 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Сиэтл Саундерс». Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Сиэтл Саундерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: после 15 матчей «Ванкувер Уайткэпс» лидирует в таблице Западной конференции с 32 очками.

Последние матчи: финал Кубка чемпионов КОНКАКАФ сложился для «Ванкувера», мягко говоря, неудачным. Команда уже к перерыву проигрывала со счетом 0:4 мексиканскому «Круз Асулю». Соперник полностью доминировал на поле и не дал 2Ванкуверу« даже ни разу подойти к своим воротам. В итоге финальный счет 0:5, как в финале ЛЧ и игра в одни ворота.

В МЛС была ничья дома с "Миннесотой" (0:0) и победа в гостях над "Солт-Лейком" (3:2).

Не сыграют: травмирован — Голд (п).

Состояние команды: с января этого года "Ванкувер" возглавляет датчанин Йеспер Соренсен и пока у него все складывается в канадском клубе очень удачно. Команда по делу лидирует на "Западе", играет в сбалансированный футбол, являясь по пропущенным мячам (12) лучшей в лиге. При этом звезд в составе "Ванкувера" нет, все футболисты крепкие по европейским и американским меркам.

"Сиэтл Саундерс"

Турнирное положение: сейчас "Сиэтл" занимает четвертое место с 26 очками в Западной конференции.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в матче против "Миннесоты" (2:3) команда Брайна Шметцера выглядела на равных, но все равно проиграла. Соперник был лучше в реализации и первым забил два мяча. "Сиэтл" постоянно догонял в счете, но все равно сил на ничью даже не хватило.

До этого была домашняя победа над "Сан-Диего" (1:0) и "Далласом" (1:0).

Не сыграют: травмированы — Андраде (з), Ким (п), Арриола (п), Моррис (н).

Состояние команды: во главе "Сиэтла" на протяжении уже девяти сезонов находится Шметцер, который вывел команду в число лидеров МЛС, не имея серьезных финансовых ресурсов. В этом сезоне команда по-прежнему в числе фаворитов чемпионата, а, как и в прежние годы, лидерами клуба являются Арриола, Моррис и Рушняк.

Статистика для ставок

В 2024 году в регулярном чемпионате команды обменялись гостевыми победами, а также один раз сыграли вничью (1:1)

В 2023 году "Ванкувер" был сильнее дома (2:0), а также проиграл (2:3), еще одна встреча завершилась вничью (0:0)

В 2022 году "Сиэтл" разгромил соперника на своем поле (4:0), но уступил в гостях (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу "Ванкувера" дают 4,0, а на "Сиэтл" — 1,96, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: у гостей серьезные потери в составе (Андраде, Моррис, Арриола). Без этих трех основных футболистам "Сиэтлу" придется очень тяжело в этом матче. "Ванкувер" в прошлом матче потерпел разгромное поражение от "Крус Асуля" (0:5) и команде надо реабилитироваться перед своими болельщиками.

Основная ставка: "Ванкувер" не проиграет за 1,84.

Прогноз: также можно заиграть более рискованный вариант.

Дополнительная ставка: победа хозяев за 4,0.