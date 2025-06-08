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    Португалия — Испания. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Лиги Наций

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    Криштиану Роналду
    В воскресенье в Мюнхене состоится матч, который определит первую в истории команду, дважды выигрывавшую Лигу Наций. Сойдутся соседи по Иберийскому полуострову — Португалия и Испания. Для Роналду это шанс завершить сезон с титулом. Для Ямаля — утвердиться в статусе звезды мирового масштаба и лидера своей сборной.
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. Финал
    Португалия — Испания :
    Португалия: Диогу Кошта, Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Нуну Мендеш, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Бруну Фернандеш, Шику Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педро Порро, Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Педри, Дин Хейзен

    До матча

    21:15 У испанцев два изменения в основе, по сравнению с полуфиналом. Справа в защите сыграет Мингеса, а не Порро, а в центре поля Фабиан выйдет вместо Мерино. Выглядит, как замены по позиции, вряд ли рисунок игры Испании изменится.

    Футболисты сборной Испании перед матчем
    globallookpress.com

    Ровно сколько же изменений и у Португалии, но они точно объяснимы игрой с Германией. Вместо Рубена Невеша в старте выйдет абсолютно фееричный Витинья, а вместо Тринкау, который не впечатлял в полуфинале, выйдет Консейсау, автор первого гола в ворота немцев.

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    21:00 Ровно час до стартового свистка! Начинаем наш онлайн со стартовых составов команд:

    Португалия: Кошта, Невеш, Диаш, Инасиу, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Бруно Фернандеш, Нету, Консейсау, Роналду.

    Испания: Симон, Мингеса, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Руис, Педри, Ямаль, Уильямс, Оярсабаль.

    Португалия

    Сборная Португалии начинала Лигу наций с минимальными ожиданиями, но шаг за шагом дошла до финала, пройдя Данию и Германию. В полуфинале команда Роберто Мартинеса уступала немцам, однако благодаря голам Франсишку Койнсейсау и Криштиану Роналду вырвала победу — первую над Германией за 25 лет.

    Для 40-летнего Роналду это был 137-й гол за сборную и 42-й в сезоне. Несмотря на возраст, он остаётся главным лидером команды. Его связка с молодыми и динамичными партнёрами вроде Витиньи и Жоау Невеша символизирует мост между поколениями.

    После провального Евро, где Португалия вылетела на стадии четвертьфинала, победа в Лиге наций — не просто утешение, а попытка вернуть доверие болельщиков перед стартом отбора к чемпионату мира, где им предстоит сыграть с Венгрией, Ирландией и Арменией.

    Испания

    Испания подходит к финалу как фаворит. Победа 5:4 над Францией стала настоящей футбольной феерией, а 17-летний Ламин Ямаль — её центральной фигурой. Вундеркинд из «Барселоны» забил дважды и снова доказал, почему его уже называют будущим обладателем «Золотого мяча».

    Но сила команды Луиса де ла Фуэнте — не только в Ямале. В атаке блистают Нико Уильямс и Педри, в центре поля стабилен Субименди, а оборону цементирует новый игрок «Реала» Дин Хёйсен. Испания забила 23 гола в 9 матчах текущего розыгрыша и продолжает вдохновляться стилем великой команды времён 2008–2012 годов.

    С 2023 года «красная фурия» не проигрывает в официальных матчах, а в квалификации к чемпионату мира их ждут Турция, Грузия и Болгария — не самые грозные соперники.

    Матч в Мюнхене обещает быть не только тактическим сражением, но и символической сменой поколений. Когда Роналду получал свой первый «Золотой мяч», Ямалю не было и двух лет. Сегодня они выйдут на один и тот же газон — один как живая легенда, другой как символ наступившего будущего.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.55

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