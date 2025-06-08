Грузия не смогла обыграть Кабо-Верде в товарищеском матче

В товарищеском поединке в Кутаиси сборныесыграли вничью 1:1.

На гол Сабы Лобжанидзе гости ответили точным ударом Райана Мендеша.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Грузия — Кабо-Верде 1:1 Голы: 1:0 Саба Лобжанидзе (45 + 1'), 1:1 Райан Мендеш (80') Грузия: Лука Гугешашвили, Георгий Гвелесиани, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Владимир Мамучашвили, Георгий Гочолеишвили, Анзор Меквабишвили, Ника Гагнидзе, Саба Лобжанидзе, Георгий Гулиашвили, Георгий Квилитая Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Кристофер да Граса, Диней Боржеш, Вагнер Пина, Гарри Родригес, Гамиру Монтейру, Дерой Дуарте, Жоан Пауло, Дайлон Ливраменту, Райан Мендеш, Yannick Semedo

Впереди у сборной Грузии в сентябре поединки с Турцией и Болгарией в рамках квалификации ЧМ-2026.