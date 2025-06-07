Кришито: В шутку скажу Дзюбе, что уже хватит играть

Бывший футболист «Зенита»отметил, что форвард «Акрона»является хорошим футболистом.

Ранее стало известно, что Дзюба продлил контракт с клубом на один год.

«Я не общался с Артемом. Не удивился тому, что Дзюба стал лучшим бомбардиром среди россиян и в сборной России, обойдя Кержакова. Но они оба очень хорошие футболисты. Я рад за Дзюбу, что он побил рекорды, мы провели в прошлом много времени в команде.

Удивлен ли, что Дзюба еще играет? В шутку скажу, что пора остановиться. Но если ты себя чувствуешь хорошо физически, то почему бы не играть», — сказал Кришито ТАСС.

Календарь и таблица РПЛ

Артем Дзюба и Доменико Кришито вместе играли за «Зенит» с 2015 по 2018 год.