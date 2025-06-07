Гол Эриксена помог Дании обыграть Северную Ирландию в товарищеском матче

одержала победу над(2:1) в рамках товарищеского противостояния.

На 6-й минуте встречи Северная Ирландия вышла вперед. Полузащитник датчан Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил гол в свои ворота.

Дания смогла сравнять счет на 45+2-й минуте благодаря голу Густава Исаксена. Затем, хозяева и вовсе вышли вперед, отличился Кристиан Эриксен на 67-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Дания — Северная Ирландия 2:1 Голы: 0:1 Пьер-Эмиль Хёйбьерг (автогол) (6'), 1:1 Густав Исаксен (45 + 2'), 2:1 Кристиан Эриксен (67') Дания: Филип Йоргенсен, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен (Янник Вестергор, 66'), Йоаким Мехле, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Кристиан Нергор (Мортен Юльманн, 80'), Кристиан Эриксен (Matt O'Riley, 80'), Густав Исаксен (Андерс Драйер, 89'), Миккель Дамсгор (Mathias Kvistgaarden, 66'), Расмус Хёйлунн (Мика Биерет, 66'), Lucas Hogsberg Северная Ирландия: Конор Азар (Чарль Пирс, 46'), Конор Брэдли (Броди Спенсер, 73'), Трай Хам, Дэниел Баллард, Руэри Макконвилл, Итан Галбрейт (Джейми Донли, 61'), Айзек Прайс, Джастин Девенни (Каллум Маршалл, 83'), Алистер Маккэнн (Джордж Сэвилл, 61'), Шей Чарльз, Дион Чарльз (Пол Смит, 74') Предупреждение: Трай Хам (48')

В следующем товарищеском матче Дания сыграет против Литвы 10-го июня. Северная Ирландия встретится с Исландией.