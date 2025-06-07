ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Андорра — Англия. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция отборочного матча на ЧМ-2026

    Футбол УЕФА ЧМ-2026 Сборная Андорры Сборная Англии Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Деклан Райс и Гарри КейнАндорра — Англия. Онлайн, прямая трансляция Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет» ХавиНе только Хави. Топ-10 безработных тренеров прямо сейчас
    Все новости спорта
    Деклан Райс и Гарри Кейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деклан Райс и Гарри Кейн
    Сборная Англии продолжает уверенное шествие под руководством Томаса Тухеля, ей предстоит выезд в Андорру на третий матч отборочного этапа к чемпионату мира-2026. На фоне первых двух лёгких побед над Албанией и Латвией встреча с одним из аутсайдеров европейского футбола выглядит как ещё один формальный шаг к выходу в финальную часть турнира. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    18:58 Звучат национальные гимны Англии и Андорры — пара минут до старта матча.

    18:55 Команды на поле! Стадион Эспаньола принимает матч, но заполнен он максимум процентов на 40.

    18:30 Андорра делает четыре замены в составе, проигравшем Албании. Макс Льовера, Арон Родриго, Хоэль Жульен и Рикард Фернандес выходят в стартовом составе хозяев.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    18:20 Главной новостью в составах стало то, что Джордан Хендерсон впервые с ноября 2023 года выйдет в старте сборной Англии. Томас Тухель вернул полузащитника «Аякса» в состав после сильного сезона в «Аяксе».

    Дуо из «Челси» Нони Мадуэке и Коул Палмер также выйдет в стартовом составе, как и Морган Роджерс из «Астон Виллы». В составе сборной Англии всего три номинальных защитника.

    Стали известны стартовые составы команд:

    Андорра: Альварес, Льовера, Гарсия, Фернандес, Бабот, Родриго, Сан Николас, Сервос, Жульен, Оливейра, Борра.

    Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Бёрн, Хендерсон, Джонс, Беллингем, Роджерс, Мадуэке, Палмер, Кейн.

    Андорра

    Для Андорры отбор начался в лучших традициях футбольных карликов: два поражения, ноль забитых, четыре пропущенных мяча. Особенно болезненным стало поражение в Тиране — 0:3 от Албании. Команда Кольдо Альвареса замыкает турнирную таблицу и снова не впечатляет даже на фоне других аутсайдеров.

    Кадровая ситуация у хозяев также вызывает вопросы: 42-летний ветеран Марк Пужол, ранее бывший душой и мозгом команды, остался вне заявки. Андорра забила лишь дважды в последних десяти встречах, и вряд ли сможет всерьёз потревожить оборону сборной Англии. Хотя отдельные эпизоды — как голы Швейцарии или Косово — показывают, что недооценка может дорого обойтись.

    Англия

    Два матча, шесть очков, шесть забитых мячей и ни одного пропущенного — таков стартовый баланс Томаса Тухеля у руля сборной Англии. Новый тренерский штаб сумел быстро внедрить свои идеи, а футболисты откликнулись результатом. Победы над Албанией (3:0) и Латвией (3:0) позволили англичанам возглавить группу K и оторваться от преследователей.

    В выездной игре с Андоррой Тухель вряд ли позволит себе расслабиться. Несмотря на явную разницу в классе, ожидается близкий к оптимальному состав, ведь уже во вторник «Три льва» проведут товарищеский матч с Сенегалом, где возможны ротации.

    Из состава на июнь выделяется неожиданное появление Айвана Тоуни из «Аль-Ахли», обойдшего Доминика Соланке. Он будет дублёром Харри Кейна и Олли Уоткинса. Трево Чалоба получил вызов после удачного сезона за «Челси» и может дебютировать за национальную команду. Зато Фил Фоден и Маркус Рашфорд остались вне заявки — решение тренера, которое вряд ли вызовет бурю негодования.

    Англия выиграла все шесть предыдущих матчей против Андорры с общим счётом 25:0. Так что перспективы сенсации в этом поединке минимальны. Англичане, похоже, уже одной ногой на чемпионате мира, и только Сербия может ещё составить им конкуренцию в борьбе за первое место в группе.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.79
  • Экспресс дня 7 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Финляндия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Албания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ДР Конго — Мадагаскар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Узбекистан (U21) — Россия (U21)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры