Андорра — Англия. Онлайн, прямая трансляция

Сборная Англии продолжает уверенное шествие под руководством Томаса Тухеля, ей предстоит выезд в Андорру на третий матч отборочного этапа к чемпионату мира-2026. На фоне первых двух лёгких побед над Албанией и Латвией встреча с одним из аутсайдеров европейского футбола выглядит как ещё один формальный шаг к выходу в финальную часть турнира. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

18:58 Звучат национальные гимны Англии и Андорры — пара минут до старта матча.

18:55 Команды на поле! Стадион Эспаньола принимает матч, но заполнен он максимум процентов на 40.

18:30 Андорра делает четыре замены в составе, проигравшем Албании. Макс Льовера, Арон Родриго, Хоэль Жульен и Рикард Фернандес выходят в стартовом составе хозяев.

18:20 Главной новостью в составах стало то, что Джордан Хендерсон впервые с ноября 2023 года выйдет в старте сборной Англии. Томас Тухель вернул полузащитника «Аякса» в состав после сильного сезона в «Аяксе».

Дуо из «Челси» Нони Мадуэке и Коул Палмер также выйдет в стартовом составе, как и Морган Роджерс из «Астон Виллы». В составе сборной Англии всего три номинальных защитника.

Стали известны стартовые составы команд:

Андорра: Альварес, Льовера, Гарсия, Фернандес, Бабот, Родриго, Сан Николас, Сервос, Жульен, Оливейра, Борра.

Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Бёрн, Хендерсон, Джонс, Беллингем, Роджерс, Мадуэке, Палмер, Кейн.

Андорра

Для Андорры отбор начался в лучших традициях футбольных карликов: два поражения, ноль забитых, четыре пропущенных мяча. Особенно болезненным стало поражение в Тиране — 0:3 от Албании. Команда Кольдо Альвареса замыкает турнирную таблицу и снова не впечатляет даже на фоне других аутсайдеров.

Кадровая ситуация у хозяев также вызывает вопросы: 42-летний ветеран Марк Пужол, ранее бывший душой и мозгом команды, остался вне заявки. Андорра забила лишь дважды в последних десяти встречах, и вряд ли сможет всерьёз потревожить оборону сборной Англии. Хотя отдельные эпизоды — как голы Швейцарии или Косово — показывают, что недооценка может дорого обойтись.

Англия

Два матча, шесть очков, шесть забитых мячей и ни одного пропущенного — таков стартовый баланс Томаса Тухеля у руля сборной Англии. Новый тренерский штаб сумел быстро внедрить свои идеи, а футболисты откликнулись результатом. Победы над Албанией (3:0) и Латвией (3:0) позволили англичанам возглавить группу K и оторваться от преследователей.

В выездной игре с Андоррой Тухель вряд ли позволит себе расслабиться. Несмотря на явную разницу в классе, ожидается близкий к оптимальному состав, ведь уже во вторник «Три льва» проведут товарищеский матч с Сенегалом, где возможны ротации.

Из состава на июнь выделяется неожиданное появление Айвана Тоуни из «Аль-Ахли», обойдшего Доминика Соланке. Он будет дублёром Харри Кейна и Олли Уоткинса. Трево Чалоба получил вызов после удачного сезона за «Челси» и может дебютировать за национальную команду. Зато Фил Фоден и Маркус Рашфорд остались вне заявки — решение тренера, которое вряд ли вызовет бурю негодования.

Англия выиграла все шесть предыдущих матчей против Андорры с общим счётом 25:0. Так что перспективы сенсации в этом поединке минимальны. Англичане, похоже, уже одной ногой на чемпионате мира, и только Сербия может ещё составить им конкуренцию в борьбе за первое место в группе.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.