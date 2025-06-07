Андорра — Англия. Онлайн, прямая трансляция

До матча
18:58 Звучат национальные гимны Англии и Андорры — пара минут до старта матча.
18:55 Команды на поле! Стадион Эспаньола принимает матч, но заполнен он максимум процентов на 40.
18:30 Андорра делает четыре замены в составе, проигравшем Албании. Макс Льовера, Арон Родриго, Хоэль Жульен и Рикард Фернандес выходят в стартовом составе хозяев.
18:20 Главной новостью в составах стало то, что Джордан Хендерсон впервые с ноября 2023 года выйдет в старте сборной Англии. Томас Тухель вернул полузащитника «Аякса» в состав после сильного сезона в «Аяксе».
Дуо из «Челси» Нони Мадуэке и Коул Палмер также выйдет в стартовом составе, как и Морган Роджерс из «Астон Виллы». В составе сборной Англии всего три номинальных защитника.
Стали известны стартовые составы команд:
Андорра: Альварес, Льовера, Гарсия, Фернандес, Бабот, Родриго, Сан Николас, Сервос, Жульен, Оливейра, Борра.
Англия: Пикфорд, Джеймс, Конса, Бёрн, Хендерсон, Джонс, Беллингем, Роджерс, Мадуэке, Палмер, Кейн.
Андорра
Для Андорры отбор начался в лучших традициях футбольных карликов: два поражения, ноль забитых, четыре пропущенных мяча. Особенно болезненным стало поражение в Тиране — 0:3 от Албании. Команда Кольдо Альвареса замыкает турнирную таблицу и снова не впечатляет даже на фоне других аутсайдеров.
Кадровая ситуация у хозяев также вызывает вопросы: 42-летний ветеран Марк Пужол, ранее бывший душой и мозгом команды, остался вне заявки. Андорра забила лишь дважды в последних десяти встречах, и вряд ли сможет всерьёз потревожить оборону сборной Англии. Хотя отдельные эпизоды — как голы Швейцарии или Косово — показывают, что недооценка может дорого обойтись.
Англия
Два матча, шесть очков, шесть забитых мячей и ни одного пропущенного — таков стартовый баланс Томаса Тухеля у руля сборной Англии. Новый тренерский штаб сумел быстро внедрить свои идеи, а футболисты откликнулись результатом. Победы над Албанией (3:0) и Латвией (3:0) позволили англичанам возглавить группу K и оторваться от преследователей.
В выездной игре с Андоррой Тухель вряд ли позволит себе расслабиться. Несмотря на явную разницу в классе, ожидается близкий к оптимальному состав, ведь уже во вторник «Три льва» проведут товарищеский матч с Сенегалом, где возможны ротации.
Из состава на июнь выделяется неожиданное появление Айвана Тоуни из «Аль-Ахли», обойдшего Доминика Соланке. Он будет дублёром Харри Кейна и Олли Уоткинса. Трево Чалоба получил вызов после удачного сезона за «Челси» и может дебютировать за национальную команду. Зато Фил Фоден и Маркус Рашфорд остались вне заявки — решение тренера, которое вряд ли вызовет бурю негодования.
Англия выиграла все шесть предыдущих матчей против Андорры с общим счётом 25:0. Так что перспективы сенсации в этом поединке минимальны. Англичане, похоже, уже одной ногой на чемпионате мира, и только Сербия может ещё составить им конкуренцию в борьбе за первое место в группе.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.