Андорра — Англия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

7 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Андорра и Англия. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Англия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андорра

Турнирное положение: андоррская национальная команда является главным аутсайдером группы и точно не будет претендовать на попадание на Мундиаль.

«Трехцветные» после двух туров не имеют очков в своем активе и занимают последнее место в группе.

Андоррцы ни разу ни поразили ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых играх «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).

До этого же в Лиге наций главная команда Андорры сыграла вничью с Мальтой (0:0) и проиграла Молдове (0:1).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим же Андорра в товарищеском матче смогла победить Сан-Марино (2:0).

Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

Состояние команды: подопечные Кольдо — аутсайдеры своей группы и любое очко для сборной Андорры будет считаться отличным результатом.

Сборная Андорры никогда не играла на больших турнирах и сделать это в ближайшее время ей тоже не удастся.

Англия

Турнирное положение: английская национальная команда является главным фаворитом своей группы.

Сейчас в активе «трех львов» шесть зачетных баллов и первое место в турнирной таблице.

Англичане смогли забить пять мячей, а не пропустили ни одного.

Последние матчи: в прошлых играх главная команда Англии победила Латвию (3:0) и Албанию (2:0).

До этого же Англия в Лиге наций смогла переиграть Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).

Только до этого сборная Англии уступила той же Греции (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: команда Томаса Тухеля является лидером и главным фаворитом своей группы. По идее, соперников у сборной Англии быть не должно и любая осечка будет считаться сенсацией и провалом.

На прошлом чемпионате мира Англия смогла дойти до четвертьфинала, а сейчас команда настроена только на одно — победу на турнире.

Статистика для ставок

Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей

Андорра выиграла только 1 из последних 25 матчей

В последней очной игре в 2021 году Англия разгромила Андорру со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.00, а победа Андорры — в 100.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.22 и 4.30.

Прогноз: безусловно, англичане на голову сильнее андоррцев и должны их громить.

Ставка: победа Англии с форой-4 за 2.20.

Прогноз: в этой игре должно быть много голов и преимущественно в ворота хозяев поля.

Ставка: тотал больше 4,5 за 2.25.