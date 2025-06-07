Андорра — Англия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

Андорра
Англия
Андорра
Турнирное положение: андоррская национальная команда является главным аутсайдером группы и точно не будет претендовать на попадание на Мундиаль.
«Трехцветные» после двух туров не имеют очков в своем активе и занимают последнее место в группе.
Андорра — Англия: коэффициенты букмекеров
Андоррцы ни разу ни поразили ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых играх «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).
До этого же в Лиге наций главная команда Андорры сыграла вничью с Мальтой (0:0) и проиграла Молдове (0:1).
Перед этим же Андорра в товарищеском матче смогла победить Сан-Марино (2:0).
Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.
Состояние команды: подопечные Кольдо — аутсайдеры своей группы и любое очко для сборной Андорры будет считаться отличным результатом.
Сборная Андорры никогда не играла на больших турнирах и сделать это в ближайшее время ей тоже не удастся.
Англия
Турнирное положение: английская национальная команда является главным фаворитом своей группы.
Сейчас в активе «трех львов» шесть зачетных баллов и первое место в турнирной таблице.
Англичане смогли забить пять мячей, а не пропустили ни одного.
Последние матчи: в прошлых играх главная команда Англии победила Латвию (3:0) и Албанию (2:0).
До этого же Англия в Лиге наций смогла переиграть Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).
Только до этого сборная Англии уступила той же Греции (1:2).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: команда Томаса Тухеля является лидером и главным фаворитом своей группы. По идее, соперников у сборной Англии быть не должно и любая осечка будет считаться сенсацией и провалом.
На прошлом чемпионате мира Англия смогла дойти до четвертьфинала, а сейчас команда настроена только на одно — победу на турнире.
Статистика для ставок
- Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей
- Андорра выиграла только 1 из последних 25 матчей
- В последней очной игре в 2021 году Англия разгромила Андорру со счетом 5:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.00, а победа Андорры — в 100.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.22 и 4.30.
- 2.05Россия — Нигерия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.60Норвегия — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.40Северная Македония — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: безусловно, англичане на голову сильнее андоррцев и должны их громить.
Ставка: победа Англии с форой-4 за 2.20.
Прогноз: в этой игре должно быть много голов и преимущественно в ворота хозяев поля.
Ставка: тотал больше 4,5 за 2.25.