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    Сколько Англия забьет Андорре?

    Андорра — Англия: прогноз на квалификацию чемпионата мира по футболу, ставка на матч за 2.20

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    Прогноз и ставки на Андорра — Англия
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    Гарри Кейн (сборная Англии)
    7 июня в квалификации чемпионата мира по футболу сыграют Андорра и Англия. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Англия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа K 07 Июня 2025 года

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
    •  Андорра 19:00 Англия

    Англия

  • Лондон
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    Андорра

    Турнирное положение: андоррская национальная команда является главным аутсайдером группы и точно не будет претендовать на попадание на Мундиаль.

    «Трехцветные» после двух туров не имеют очков в своем активе и занимают последнее место в группе.

    Андорра — Англия: коэффициенты букмекеров

    Андоррцы ни разу ни поразили ворота соперника и четыре раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых играх «почтальоны» уступили Албании (0:3) и Латвии (0:1).

    До этого же в Лиге наций главная команда Андорры сыграла вничью с Мальтой (0:0) и проиграла Молдове (0:1).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим же Андорра в товарищеском матче смогла победить Сан-Марино (2:0).

    Не сыграют: все вызванные в сборную футболисты в строю.

    Состояние команды: подопечные Кольдо — аутсайдеры своей группы и любое очко для сборной Андорры будет считаться отличным результатом.

    Сборная Андорры никогда не играла на больших турнирах и сделать это в ближайшее время ей тоже не удастся.

    Англия

    Турнирное положение: английская национальная команда является главным фаворитом своей группы.

    Сейчас в активе «трех львов» шесть зачетных баллов и первое место в турнирной таблице.

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    • Англичане смогли забить пять мячей, а не пропустили ни одного.

    Последние матчи: в прошлых играх главная команда Англии победила Латвию (3:0) и Албанию (2:0).

    До этого же Англия в Лиге наций смогла переиграть Ирландию (5:0), Грецию (3:0) и Финляндию (3:1).

    Только до этого сборная Англии уступила той же Греции (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: команда Томаса Тухеля является лидером и главным фаворитом своей группы. По идее, соперников у сборной Англии быть не должно и любая осечка будет считаться сенсацией и провалом.

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    На прошлом чемпионате мира Англия смогла дойти до четвертьфинала, а сейчас команда настроена только на одно — победу на турнире.

    Статистика для ставок

    • Англия проиграла только 1 из последних 8 матчей

    • Андорра выиграла только 1 из последних 25 матчей

    • В последней очной игре в 2021 году Англия разгромила Андорру со счетом 5:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.00, а победа Андорры — в 100.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.22 и 4.30.

    Прогноз: безусловно, англичане на голову сильнее андоррцев и должны их громить.

    Ставка: победа Англии с форой-4 за 2.20.

    Прогноз: в этой игре должно быть много голов и преимущественно в ворота хозяев поля.

    Ставка: тотал больше 4,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андорра — Англия?

    Матч Андорра — Англия состоится 07 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Андорра — Англия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Англии с форой-4.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андорра — Англия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Англии с форой-4» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андорра — Англия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андорра — Англия?

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 18.00, а победа Андорры — в 100.00.

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    Андорра — Англия: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 07.06.202519:00. Сколько Англия забьет Андорре?
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