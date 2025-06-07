Аксенов: Любой крепкий середняк мог бы взять Сперцяна

Комментаторвысказался о перспективах полузащитника

«Сейчас португальские гранды, "Бенфика", "Порту", "Спортинг", на Сперцяна претендуют. Но мне кажется, что любой клуб — не мадридский "Реал", но крепкий середняк — мог бы Сперцяна взять, и действительно Эдуард вырастал бы в другом чемпионате.

Сперцян очень талантливый футболист, это — интеллектуально очень сильный игрок. По‑футбольному у него очень хороший интеллект, он обладает и скоростью, и техникой, и умением сделать передачу, и пробить по воротам, стандарты очень неплохо исполняет.

Мы можем посмотреть на пример Кварацхелии, который из нашего чемпионата уезжал. Не сразу, заезжал в Грузию, потом отправился в Италию, превратился действительно в самую настоящую звезду. Мне кажется, что Сперцяна ждет примерно такой же путь,» — цитирует Аксенова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.