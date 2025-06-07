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    Аксенов: Любой крепкий середняк мог бы взять Сперцяна

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    Комментатор Александр Аксенов высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Сейчас португальские гранды, "Бенфика", "Порту", "Спортинг", на Сперцяна претендуют. Но мне кажется, что любой клуб — не мадридский "Реал", но крепкий середняк — мог бы Сперцяна взять, и действительно Эдуард вырастал бы в другом чемпионате.

    Сперцян очень талантливый футболист, это — интеллектуально очень сильный игрок. По‑футбольному у него очень хороший интеллект, он обладает и скоростью, и техникой, и умением сделать передачу, и пробить по воротам, стандарты очень неплохо исполняет.

    Мы можем посмотреть на пример Кварацхелии, который из нашего чемпионата уезжал. Не сразу, заезжал в Грузию, потом отправился в Италию, превратился действительно в самую настоящую звезду. Мне кажется, что Сперцяна ждет примерно такой же путь,» — цитирует Аксенова «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 голевых передач.

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