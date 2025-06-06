Командыпроведут очную встречу в рамках отбора на чемпионат мира. Встреча пройдет в Асунсьоне на «Дефенсорес дель Чако» 6 июня. Старт в 02:00 мск.

В матчах Парагвая и Уругвая всегда есть интрига. В этот раз команды будут играть за 3 очка в отборочном цикле, которые могут позволить одной из них взобраться на 2-е место в общей таблице.

В первом круге соперники не выявили победителя. Кроме того, они не забили ни одного мяча. Стоит также добавить, что Уругвай не проигрывает Парагваю с 2007 года. Для «Ла селесте» это важный матч с точки зрения очных противостояний. Парагвай наверняка приложит все усилия, чтобы наконец-то разорвать этот порочный круг.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят в парагвайцах фаворита. Котировки составляют 2.85 и 3.25 соответственно.

В своем прогнозе эксперты LiveSport дали понять, что ни одна из команд уступать в этом поединке не собирается.

Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Парагвай — Уругвай смотрите на LiveCup.Run.

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