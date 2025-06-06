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    Мартин Эдегор и Эрлинг ХоланнНорвегия — Италия 3:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Норвегия разгромила Италию, а Израиль одолел Эстонию в отборе на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Норвегии Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эстонии
    Завершились 2 матча квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I).

    Эрлинг Холанн — нападающий сборной Норвегии
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    Эрлинг Холанн — нападающий сборной Норвегии

    В одной из встреч Норвегия одержала победу над Италией со счетом 3:0.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Александр Сёрлот на 14-й минуте, Антонио Нуса на 34-й минуте и Эрлинг Холанн на 42-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Норвегия — Италия 3:0
    Голы: 1:0 Александр Сёрлот (14'), 2:0 Антонио Нуса (34'), 3:0 Эрлинг Холанд (42'), 3:1 Abdoul Mamane (52'), 4:1 Daniel Sosah (66'), 4:2 Van Mobili (69') Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем (Лео Эстигор, 71'), Давид Мёллер Вольфе (Маркус Педерсен, 75'), Мартин Эдегор, Сандер Берге, Мортен Торсби (Патрик Берг, 46'), Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен, 83'), Эрлинг Холанд, Антонио Нуса (Оскар Бобб, 75') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Дестини Удоджи (Федерико Димарко, 83'), Давиде Дзаппакоста (Риккардо Орсолини, 72'), Алессандро Бастони, Диего Коппола, Джованни Ди Лоренцо, Сандро Тонали, Николо Ровелла (Давиде Фраттези, 46'), Николо Барелла, Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 72'), Джакомо Распадори (Самуэле Риччи, 83') Предупреждения: Мортен Торсби (38'), Патрик Берг (55')

    После этого матча Норвегия занимает 1-е место в своей группе с 9-ю очками в активе. Италия — на 4-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче Израиль в гостях обыграл Эстония со счетом 3:1.

    Единственный гол у хозяев записал на свой счет Маттиас Кяйт на 31-й минуте.

    В составе Израиля дублем отметился Дан Битон, отличившись на 39-й и 49-й минутах встречи. Еще один раз отличился Мохаммад Абу Фани на 90-й минуте с пенальти.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Эстония — Израиль 1:3
    Голы: 1:0 Маттиас Кяйт (31'), 1:1 Дан Битон (39'), 1:2 Дан Битон (49'), 1:3 Мохаммад Абу Фани (пенальти) (90') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Максим Паскотши, Маркус Соометс (Patrik Kristal, 55'), Рокко-Роберт Шейн, Маттиас Кяйт (Михкель Айнсалу, 81'), Власий Синявский, Michael Schjonning-Larsen, Marten Kuusk, Joseph Saliste (Dimitri Jepihhin, 81'), Ioan Yakovlev (Robi Saarma, 72'), Alex Tamm (Хенри Аниер, 72') Израиль: Перец Даниэл, Рой Ревиво, Раз Шломо, Идан Начмиас, Элазар Даса, Дан Битон (Дор Перец, 72'), Оскар Глоч, Элиэль Перец (Махмуд Джабер, 66'), Мохаммад Абу Фани (Yarin Levi, 90'), Дор Тургеман (Анан Халаили, 66'), Манор Соломон (Лиэль Абада, 90') Предупреждения: Карл-Якоб Хейн (87'), Владимир Цоуфаль (90 + 1'), Стефан Лончар (90 + 1'), Яльмар Экдаль (80')

    Израиль располагается на 2-й позиции с 6-ю баллами, а Эстония — на 3-й строчке (3).

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