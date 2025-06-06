Иван Юрич — новый главный тренер «Аталанты»

объявила о назначенииновым главным тренером команды.

Хорватский специалист сменит на данной должности Джан Пьеро Гасперини, возглавившего «Рому».

В минувшем сезоне 49-летний специалист в период с сентября по ноябрь 2024 года возглавлял «Рому», откуда был отправлен в отставку. После неудачи в столице Италии, Юрич возглавил «Саутгемптон», который он тренировал с декабря 2024 года по апрель 2025 года. При нем английская команда провела 16 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 13 поражений и вылетела в Чемпионшип.

Юрич ранее работал в Серии А с такими клубами как «Дженоа» и «Торино».