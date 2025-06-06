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    сборная ВенгрииВенгрия — Швеция. Онлайн, прямая трансляция
  • 19:47
    • Иван Юрич — новый главный тренер «Аталанты»
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    Иван Юрич — новый главный тренер «Аталанты»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта
    «Аталанта» объявила о назначении Ивана Юрича новым главным тренером команды.

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    Хорватский специалист сменит на данной должности Джан Пьеро Гасперини, возглавившего «Рому».

    В минувшем сезоне 49-летний специалист в период с сентября по ноябрь 2024 года возглавлял «Рому», откуда был отправлен в отставку. После неудачи в столице Италии, Юрич возглавил «Саутгемптон», который он тренировал с декабря 2024 года по апрель 2025 года. При нем английская команда провела 16 матчей во всех турнирах, в которых потерпела 13 поражений и вылетела в Чемпионшип.

    Юрич ранее работал в Серии А с такими клубами как «Дженоа» и «Торино».

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