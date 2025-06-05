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    Ирак — Южная Корея: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ирака Сборная Южной Кореи
    Сборные Ирака и Южной Кореи сыграют в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026. Встреча состоится 5 июня в 21:15 мск.

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    Сегодня иракцы будут вести борьбу за прямое попадание на мундиаль. От первой двойки команду отделяет всего один пункт. Однако играть они будут с лидером группы В. Южная Корея ни разу не проиграла в турнире и вдобавок соскучилась за победами, так как последние три тура коллектив Сон Хын Мина играл вничью.

    Прошлый матч команд принес 5 голов. Тогда «азиатские тигры» добыли победу со счетом 3:2. Ждет ли нас такой же результативный футбол и в этот раз?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Южная Корея ожидаемо является фаворитом встречи. Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 4.10 и 2.02.

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды снова не заставят скучать в плане голов. Прогноз со ставками доступен здесь.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Ирак — Южная Корея смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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