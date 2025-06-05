Сегодня иракцы будут вести борьбу за прямое попадание на мундиаль. От первой двойки команду отделяет всего один пункт. Однако играть они будут с лидером группы В. Южная Корея ни разу не проиграла в турнире и вдобавок соскучилась за победами, так как последние три тура коллектив Сон Хын Мина играл вничью.
Прошлый матч команд принес 5 голов. Тогда «азиатские тигры» добыли победу со счетом 3:2. Ждет ли нас такой же результативный футбол и в этот раз?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Южная Корея ожидаемо является фаворитом встречи. Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 4.10 и 2.02.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды снова не заставят скучать в плане голов. Прогноз со ставками доступен здесь.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Ирак — Южная Корея смотрите на LiveCup.Run.
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