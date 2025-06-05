Сборныесыграют в матче отборочного цикла чемпионата мира 2026. Встреча состоится 5 июня в 21:15 мск.

Сегодня иракцы будут вести борьбу за прямое попадание на мундиаль. От первой двойки команду отделяет всего один пункт. Однако играть они будут с лидером группы В. Южная Корея ни разу не проиграла в турнире и вдобавок соскучилась за победами, так как последние три тура коллектив Сон Хын Мина играл вничью.

Прошлый матч команд принес 5 голов. Тогда «азиатские тигры» добыли победу со счетом 3:2. Ждет ли нас такой же результативный футбол и в этот раз?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Южная Корея ожидаемо является фаворитом встречи. Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 4.10 и 2.02.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что команды снова не заставят скучать в плане голов. Прогноз со ставками доступен здесь.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Ирак — Южная Корея смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.