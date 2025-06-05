Гвардиола: В футболе нет профессионала, который постоянно выигрывал бы

Главный тренеррассказал о том, как переживает стрессовые ситуации.

«Стресс всегда присутствует, потому что тебя судят каждый божий день, но ситуация такова, какова она есть. Никто не приставлял пистолет к моей голове, заставляя меня выбирать эту работу. Я сам ее выбрал...

В футболе нет профессионала, который постоянно выигрывал бы, потому что это просто невозможно. Поэтому то, что произошло в прошлом сезоне... Нужно принять это, совершенствоваться, учиться, и это послужит хорошим уроком на будущее», — цитирует Гвардиолу Reuters.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Сити» занял третье место по итогам прошедшего сезона АПЛ.