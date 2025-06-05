Сборныепроведут очный матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026. Встреча состоится 5 июня в 14:10 мск.

Япония в оставшихся поединках отбора может чувствовать себя спокойно, поскольку она уже получила путевку на мундиаль, досрочно выиграв группу. У Австралии этой путевки нет. Чтобы избежать дополнительных этапов отбора, хозяевам сегодня нужно побеждать.

Очные встречи команд показывают, что австралийцы уже очень давно не обыгрывали японцев. В текущем розыгрыше Австралия смогла добиться ничьи после серии поражений. Многое будет зависеть от мотивации гостей и уровня домашней поддержки команды «кенгуру». Посмотрим, сможет ли Австралия продолжить свою победную серию в турнире в матче с фаворитом группы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.56 и 2.85 соответственно.

Эксперты LiveSport в своем прогнозе дали две ставки. Они уверены, что хозяева дадут бой, но вот победить у них вряд ли получится.

Прогноз ИИ: будет ничья 1:1, как и в прошлый раз.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Австралия — Япония смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.