ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе
    Все новости спорта

    Австралия — Япония: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Австралии Сборная Японии
    Сборные Австралии и Японии проведут очный матч в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026. Встреча состоится 5 июня в 14:10 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Япония в оставшихся поединках отбора может чувствовать себя спокойно, поскольку она уже получила путевку на мундиаль, досрочно выиграв группу. У Австралии этой путевки нет. Чтобы избежать дополнительных этапов отбора, хозяевам сегодня нужно побеждать.

    Очные встречи команд показывают, что австралийцы уже очень давно не обыгрывали японцев. В текущем розыгрыше Австралия смогла добиться ничьи после серии поражений. Многое будет зависеть от мотивации гостей и уровня домашней поддержки команды «кенгуру». Посмотрим, сможет ли Австралия продолжить свою победную серию в турнире в матче с фаворитом группы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.56 и 2.85 соответственно.

    • Эксперты LiveSport в своем прогнозе дали две ставки. Они уверены, что хозяева дадут бой, но вот победить у них вряд ли получится.

    • Прогноз ИИ: будет ничья 1:1, как и в прошлый раз.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Австралия — Япония смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Фрухвиртова — Стефанини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сюй — Понше
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры