Австралия — Япония: 2.95 — ставка на исход и прогноз на матч азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года

Австралия примет Японию в матче 9-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 5 июня и начнется в 14:10 по мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Япония, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Австралия

Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе С азиатской квалификации ЧМ-2026 с 13-ю очками в активе после 8-и туров. Австралия отстает от Японии на 7 пунктов.

Сборная довольно неплохо выступает на своем поле в матчах отбора. Австралия набрала 7 очков из 12-и возможных дома, уступая по этому показателю только той же Японии.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации команда обыграла Китай со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме. До этого Австралия разгромила Индонезию (5:1).

У сборной продолжается беспроигрышная серия в квалификации, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок Австралия трижды победила и 4 раза сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: У Австралии есть все шансы пробиться в основной этап чемпионата мира, для этого сборной необходимо не провалиться в оставшихся 2-х матчах.

У Австралии довольно средние показатели забитых и пропущенных — 13 и 6 соответственно. В предстоящем матче команде будет точно непросто, ведь Япония очень сильна...

Япония

Турнирное положение: Сборная лидирует в группе С квалификации чемпионата мира 2026-го года. Япония набрала 20 очков за 8 туров отбора.

За 2 тура до конца квалификации команда уже гарантировала себе место в основном этапе чемпионата мира, ведь ближайшие сборные уже не догонят японцев.

Последние матчи: В прошлом туре квалификации Япония сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0). Матчем ранее команда обыграл Бахрейн со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

Во всех 8-и турах квалификации Япония не проиграла ни одного раза, 6 раз победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок сборная громила Китай (7:0) и Индонезию (4:0).

Состояние команды: Япония отлично провела квалификацию, не оставив шансов конкурентам добраться до 1-го места в группе С. Сборная планомерно готовится к основному этапу чемпионата мира 2026-го года.

Интересно, что Япония выдала отличную статистику в отборе. Команда пропустила всего 2 гола в 8-и встречах при 24-х забитых.

Статистика для ставок

Австралия не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

Япония не проиграла ни одной встречи в квалификации ЧМ-2026

В последнем очном поединке Австралия сыграла вничью с Японией (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии — 2.65, победа Австралии — 2.95, ничья — за 2.95.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 сооветственно.

Прогноз: Можно предположить, что Австралия даст бой Японии и сыграет вничью.

Ставка: Ничья за 2.95.

Прогноз: Ничья не будет нулевой, команды забьют хотя-бы по одному голу.

Ставка: Обе забьют за 1.88.