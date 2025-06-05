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    Австралия — Япония: 2.95 — ставка на исход и прогноз на матч азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года

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    Прогноз и ставки на Австралия — Япония
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    Сборная Австралии
    Австралия примет Японию в матче 9-го тура азиатской квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 5 июня и начнется в 14:10 по мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Япония, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2025 года

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    Латвия U21

  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Австралия

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в группе С азиатской квалификации ЧМ-2026 с 13-ю очками в активе после 8-и туров. Австралия отстает от Японии на 7 пунктов.

    Сборная довольно неплохо выступает на своем поле в матчах отбора. Австралия набрала 7 очков из 12-и возможных дома, уступая по этому показателю только той же Японии.

    Последние матчи: В прошлом туре квалификации команда обыграла Китай со счетом 2:0, забив все голы еще в 1-м тайме. До этого Австралия разгромила Индонезию (5:1).

    У сборной продолжается беспроигрышная серия в квалификации, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот отрезок Австралия трижды победила и 4 раза сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: У Австралии есть все шансы пробиться в основной этап чемпионата мира, для этого сборной необходимо не провалиться в оставшихся 2-х матчах.

    У Австралии довольно средние показатели забитых и пропущенных — 13 и 6 соответственно. В предстоящем матче команде будет точно непросто, ведь Япония очень сильна...

    Япония

    Турнирное положение: Сборная лидирует в группе С квалификации чемпионата мира 2026-го года. Япония набрала 20 очков за 8 туров отбора.

    За 2 тура до конца квалификации команда уже гарантировала себе место в основном этапе чемпионата мира, ведь ближайшие сборные уже не догонят японцев.

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    • Последние матчи: В прошлом туре квалификации Япония сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0). Матчем ранее команда обыграл Бахрейн со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме.

    Во всех 8-и турах квалификации Япония не проиграла ни одного раза, 6 раз победила и дважды сыграла вничью. За этот отрезок сборная громила Китай (7:0) и Индонезию (4:0).

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    Состояние команды: Япония отлично провела квалификацию, не оставив шансов конкурентам добраться до 1-го места в группе С. Сборная планомерно готовится к основному этапу чемпионата мира 2026-го года.

    Интересно, что Япония выдала отличную статистику в отборе. Команда пропустила всего 2 гола в 8-и встречах при 24-х забитых.

    Статистика для ставок

    • Австралия не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • Япония не проиграла ни одной встречи в квалификации ЧМ-2026

    • В последнем очном поединке Австралия сыграла вничью с Японией (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии — 2.65, победа Австралии — 2.95, ничья — за 2.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.25 и 1.65 сооветственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Австралия даст бой Японии и сыграет вничью.

    Ставка: Ничья за 2.95.

    Прогноз: Ничья не будет нулевой, команды забьют хотя-бы по одному голу.

    Ставка: Обе забьют за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Австралия — Япония?

    Матч Австралия — Япония состоится 05 июня 2025 года в 14:10 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Австралия — Япония?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Австралия — Япония?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 2.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Австралия — Япония?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Австралия — Япония?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Японии — 2.65, победа Австралии — 2.95, ничья — за 2.95.

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    Австралия — Япония: прогноз и ставка за 2.95, статистика, коэффициенты матча 05.06.202514:10. Австралийцы дадут бой лидеру группы?
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