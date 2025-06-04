Сборная Испании сделает все возможное для победы в Лиге наций

Наставник сборной Испанииперед полуфиналом Лиги наций с Францией отметил, как он относится к турниру.

«В Лиге наций участвуют трое предыдущих победителей турнира, трое предыдущих чемпионов мира и действующий чемпион Европы. Поэтому, конечно, Лигу наций нельзя назвать второстепенным турниром, и мы придаем ей огромное значение. Всегда говорил, что этот турнир сложнее групповой стадии на чемпионате Европы.

Сборная Испании сделает все возможное и желает войти в историю, став первой сборной, дважды выигравшей Лигу наций», — цитирует пресс-служба УЕФА де ла Фуэнте.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Матч Испания — Франция начнется 5 июня в 22:00 мск.