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    Источник: Модрич подпишет контракт с «Миланом» на год

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Италии Милан Трансферы
    Хорватский полузащитник Лука Модрич, покидающий «Реал» на правах свободного агента, подпишет контракт с «Миланом». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    По информации Sky Sport, 39-летний футболист дал согласие на переход в «Милан». Клуб уверен, что сможет заключить контракт с хавбеком уже завтра. В крайнем случае это должно случиться в течение 48 часов.

    По данным Николо Скиры, Модрич подпишет годичное соглашение с «россонери» — до 30 июня 2026 года.

    Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года. В сезоне 2024/2025 полузащитник провел за «сливочных» 35 матчей в рамках Примеры, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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