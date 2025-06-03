Источник: Модрич подпишет контракт с «Миланом» на год

Хорватский полузащитник, покидающийна правах свободного агента, подпишет контракт с. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации Sky Sport, 39-летний футболист дал согласие на переход в «Милан». Клуб уверен, что сможет заключить контракт с хавбеком уже завтра. В крайнем случае это должно случиться в течение 48 часов.

По данным Николо Скиры, Модрич подпишет годичное соглашение с «россонери» — до 30 июня 2026 года.

Модрич выступал за мадридский «Реал» с 2012 года. В сезоне 2024/2025 полузащитник провел за «сливочных» 35 матчей в рамках Примеры, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.