Робби Кин: Постекоглу нужно дать время

Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландиивысказался о возможном увольнениис поста главного тренера команды.

«От места в чемпионате никуда не деться. Думаю, все, и менеджер в том числе, признали это. Но вот что я вам скажу — как человек, который играл за "шпоры", а двое моих детей — болельщики клуба, я не думаю, что кого-то это волновало, поскольку удалось выиграть трофей. В конце концов, главное — это победа.

Он получил много упрёков, и, если честно, он подкрепил их своим комментарием, который сделал по поводу второго сезона, и он подверг себя большому давлению, но Постекоглу справился с этим. Так что я думаю, сейчас нужно дать ему время», — приводит слова Кина Reuters.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу Европы.