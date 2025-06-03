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    Робби Кин: Постекоглу нужно дать время

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    Экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной Ирландии Робби Кин высказался о возможном увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «От места в чемпионате никуда не деться. Думаю, все, и менеджер в том числе, признали это. Но вот что я вам скажу — как человек, который играл за "шпоры", а двое моих детей — болельщики клуба, я не думаю, что кого-то это волновало, поскольку удалось выиграть трофей. В конце концов, главное — это победа.

    Он получил много упрёков, и, если честно, он подкрепил их своим комментарием, который сделал по поводу второго сезона, и он подверг себя большому давлению, но Постекоглу справился с этим. Так что я думаю, сейчас нужно дать ему время», — приводит слова Кина Reuters.

    Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу Европы.

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