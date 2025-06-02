Заварзин: Первую часть сезона «Спартак» провел очень хорошо, а вторую просто провалил

Бывший генеральный директороценил результаты «красно-белых» в сезоне 2024/2025.

«Оценка игры "Спартака" в прошедшем сезоне? Первую его часть они провели очень хорошо, а вторую просто провалили. Но в целом, наверное, поставил бы им четыре, более‑менее хорошо сыграли. Все равно команда не провалилась.

Думаю, что в новом сезоне они должны быть в тройке, они просто обязаны. У них для этого все есть: игроки, финансы, инфраструктура. Тренер тоже неплохой. Что им не хватает? Тех игроков, которых нужно будет докупить, они докупят», — сказал Заварзин «Матч ТВ».

По итогам сезона РПЛ 2024/2025 «Спартак» 4-е место в таблице с 57-ю очками в активе.