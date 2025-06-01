Тарханов: Когда дело дошло до пенальти, я был уверен, что выиграет ЦСКА

Футбольный экспертвысказался о победе в матче Суперфинала Кубка России против(0:0, 4:3 по пен.).

«Какие впечатления оставила игра? Она была осторожная с обеих сторон, с малым количеством острых моментов. Было много брака. Старание тоже было, но, по сравнению с финалом Лиги чемпионов, футбол, конечно, несравним. Он получился невзрачным.

Когда дело дошло до пенальти, я был уверен, что выиграет ЦСКА. Почему? Потому что Акинфеев хорошо берет пенальти. А что касается самой игры, был момент у Байрамяна, когда он не сумел остановить мяч около одиннадцатиметровой отметки. Если бы у него это получилось, то ростовчане могли выиграть. А он упустил свой шанс. Но и "армейцы" могли забить с игры. Например, Гуарирапа. Если бы он получше пробил в концовке матча, то мог забить», — цитирует Тарханова «ЕвроФутбол.Ру».

После этого матча ЦСКА стал обладателем Кубка России 2025-го года в 9-й раз. Армейцы сравнялись с «Локомотивом» по этому показателю.