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    Тарханов: Когда дело дошло до пенальти, я был уверен, что выиграет ЦСКА

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    Футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о победе ЦСКА в матче Суперфинала Кубка России против «Ростова» (0:0, 4:3 по пен.).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Какие впечатления оставила игра? Она была осторожная с обеих сторон, с малым количеством острых моментов. Было много брака. Старание тоже было, но, по сравнению с финалом Лиги чемпионов, футбол, конечно, несравним. Он получился невзрачным.

    Когда дело дошло до пенальти, я был уверен, что выиграет ЦСКА. Почему? Потому что Акинфеев хорошо берет пенальти. А что касается самой игры, был момент у Байрамяна, когда он не сумел остановить мяч около одиннадцатиметровой отметки. Если бы у него это получилось, то ростовчане могли выиграть. А он упустил свой шанс. Но и "армейцы" могли забить с игры. Например, Гуарирапа. Если бы он получше пробил в концовке матча, то мог забить», — цитирует Тарханова «ЕвроФутбол.Ру».

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