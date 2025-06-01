Игнатов обратился к партнерам по «Спартаку»

Полузащитниквысказался о своем уходе из

«Вот и подошел к концу наш совместный путь. Хочу сказать искреннее спасибо за поддержку болельщикам, руководству. А еще всем работникам клуба, стадиона и нашей базы, которые зачастую незаметно делают огромную полезную работу, создавая позитивную атмосферу и уют. Отдельная благодарность партнерам по команде.

За 10 лет, что я провел в системе "Спартака", вы все стали для меня больше чем просто друзьями. Мы пережили множество моментов вместе — как неудачных, так и тех, которые будем вспоминать еще долгое время», — приводит слова Игнатова пресс-служба «Спартака».

В нынешнем сезоне Игнатов провел 15 матчей за красно-белых во всех турнирах без результативных действий.