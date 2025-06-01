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    «Фламенго» — «Форталеза»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Латинская Америка
    «Фламенго» и «Форталеза» сыграют в 11-м туре бразильской Серии А. Старт матча в 00:30 по мск.

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    Хозяева выиграли в прошлом туре у «Палмейраса» и теперь метят на первое место. Победа в предстоящем поединке увеличит их шансы на достижение цели.

    При этом «Фламенго» не смог выиграть у «Форталезы» в последних двух матчах. Сможет ли клуб сделать это сейчас, учитывая, что гости проиграли в минувших двух турах чемпионата.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 1.35 на победу «Фламенго», 4.80 на ничью и 8.10 на победу «Форталезы».

    • Прогноз экспертов: на LiveSport уверены, что «Фламенго» свой шанс не упустит.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Форталеза» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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