Хозяева выиграли в прошлом туре у «Палмейраса» и теперь метят на первое место. Победа в предстоящем поединке увеличит их шансы на достижение цели.
При этом «Фламенго» не смог выиграть у «Форталезы» в последних двух матчах. Сможет ли клуб сделать это сейчас, учитывая, что гости проиграли в минувших двух турах чемпионата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.35 на победу «Фламенго», 4.80 на ничью и 8.10 на победу «Форталезы».
- Прогноз экспертов: на LiveSport уверены, что «Фламенго» свой шанс не упустит.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Форталеза» смотрите на LiveCup.Run.
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