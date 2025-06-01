сыграют в 11-м туре бразильской Серии А. Старт матча в 00:30 по мск.

Хозяева выиграли в прошлом туре у «Палмейраса» и теперь метят на первое место. Победа в предстоящем поединке увеличит их шансы на достижение цели.

При этом «Фламенго» не смог выиграть у «Форталезы» в последних двух матчах. Сможет ли клуб сделать это сейчас, учитывая, что гости проиграли в минувших двух турах чемпионата.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.35 на победу «Фламенго», 4.80 на ничью и 8.10 на победу «Форталезы».

Прогноз экспертов: на LiveSport уверены, что «Фламенго» свой шанс не упустит.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фламенго» — «Форталеза» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.