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    «Фламенго» легко заберет три очка

    Фламенго — Форталеза Сеара. Ставка (к. 2.17) и прогноз на чемпионат Бразилии 2 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Форталеза» Сеара
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    Жерсон
    2 июня в бразильской Серии А по футболу сыграют «Фламенго» и «Форталеза» Сеара. Начало встречи — 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Форталеза» Сеара, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 02 Июня 2025 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 00:30 Форталеза

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
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    «Фламенго»

    Турнирное положение: сейчас «Фламенго» идет на втором месте в таблице Серии А с 21 очком.

    Последние матчи: в 10-м туре «менгао» уверенно обыграли в гостях своего главного конкурента в борьбе за золото Серии А «Палмейрас» со счетом 2:0. Игра проходила под диктовку противника, но по количеству созданных опасных моментов «Фламенго» ничуть не уступил, зато их все реализовал.

    В начале первого тайма «Палмейрас» не забил пенальти. Зато на 73-й минуте подопечные Филипе Луиса в отличие от соперника были точны, отличился де Арраскаета. Точку же в матче за три 3 минуты до конца основного времени поставил экс-спартаковец Айртон.

    Также была победа в Кубке Либертадорес дома над «Депортиво Тахира» (1:0) и в Кубке Бразилии над «Ботафого» (4:2).

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    • Не сыграют: травмированы — Винья (з), Плата (п), де ла Крус (п), Пульгар (п).

    Состояние команды: после назначения на пост главного тренера молодого 39-летнего Фелипе Луиса (экс-игрок «Атлетико» Мадрид и «Фламенго») команда неожиданно преобразилась, стала играть гораздо спокойнее, ушли скандалы, которые постоянно преследовали самый популярный клуб страны, а качество футбола заметно повысилось. Сейчас «Фла» по делу идет вверху турнирной таблицы.

    «Форталеза» Сеара

    Турнирное положение: после 10 матчей «Форталеза» Сеара располагается на 16-м месте с 10 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: игра против «Крузейро» у подопечных Хуана Пабло Войводы не задалась с самого начала. Соперник полностью завладел инициативой и уже к перерыву вел со счетом 2:0.

    После перерыва «Форталеза» немного встрепенулась, но забить сопернику в итоге так и не смогла, хотя пару неплохих моментов были.

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    В Кубке Либертадорес «Форталеза» проиграла в гостях «Расингу» (0:1) и вылетела из Кубка Бразилии «Ретро» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Лукас Саша (н), Бруниньо (п), Диогу Барбоза (з), Фернандес (п), Мойзес (н), дисквалифицирован — Педру Аугусту (п).

    Состояние команды: начало сезона не особо задалось у «Форталезы», команда пока идет в нижней части таблицы, но зато классифицировалась в следующий раунд Кубка Либертадорес. Традиционно клуб из Сеары делает ставку на континентальный кубок в ущерб чемпионату, так как длинной скамейки у него нет. Только к концу первого круга «Форталеза» начинает потихоньку добирать очки в Серии А.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Форталеза» выиграла в гостях (2:1), а дома сыграла вничью (0:0)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Фламенго» (2:0)

    • В 2022 году «Форталеза» дважды были сильнее (2:1, 3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Фламенго» дают 1,40, а на «Форталезу» Сеара — 8,30, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,92, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

    Прогноз: «Фламенго» имеет почти два равноценных состава, а зимой команда заметно усилилась, пригласив опытных Алекса Сандро, Данилу и Микаэля. Сейчас коллектив из Рио на ходу в отличие от «Форталезы», у которой полно проблем с качеством игры и составом.

    Основная ставка: победа «Фламенго» с форой 1,5 за 2,17.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что хозяева все решат еще в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: «Фламенго» выиграет первый тайм с форой — 1 за 3,10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фламенго — Форталеза Сеара?

    Матч Фламенго — Форталеза Сеара состоится 02 июня 2025 года в 00:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Фламенго — Форталеза Сеара?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Фламенго» выиграет с форой -1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фламенго — Форталеза Сеара?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Фламенго» выиграет с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фламенго — Форталеза Сеара?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фламенго — Форталеза Сеара?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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