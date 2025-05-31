1-й таймПари НН — СочиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хуан Боселли«Пари НН» — «Сочи». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:32
    • Джан Пьеро Гасперини покинул пост главного тренера «Аталанты»
  • 13:40
    • Мирра Андреева уверенно вышла в 1/8 финала РГ-2025
    Все новости спорта

    Дзюба — о желании стать тренером: Надо будет все тактические нюансы подучить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем желании стать тренером после завершения карьеры футболиста.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    «С другой стороны, я хочу быть тренером. Знаю, что там надо будет все тактические нюансы подучить. Но это уже другая сторона футбола. А вот, что я смогу завоевать сердца своих футболистов, донести до них мысль, быть оратором, я это точно знаю.

    Буду строгим тренером? Да, буду строгим. Но у нас будет много выходных, особенно когда победы будут. Мы даже будем вместе с игроками отдыхать.

    В планах тренировать только профессиональную футбольную команду, не медийную. Выйти на бровку в красивом костюмчике, типа разбираешься», — передает слова Дзюбы Чемпионат.

  • Исторический триумф «Краснодара», испорченный праздник «Зенита» и катастрофа «Факела». Итоги сезона РПЛ
  • Провожаем розыгрыш чемпионата России 2024/2025
  • 29/05/2025

    • В нынешнем сезоне форвард провел за «Акрон» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» на опыте заберет «ушастого»
  • «ПСЖ» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Урала»?
  • «Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Интер» уверенно расправится с парижанами
  • ПСЖ — «Интер». Прогноз и ставки
  • 7.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  7.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пирамидс — Мамелоди Сандаунс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Картахена — Мирандес
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры