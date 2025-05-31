Дзюба — о желании стать тренером: Надо будет все тактические нюансы подучить

Нападающийвысказался о своем желании стать тренером после завершения карьеры футболиста.

«С другой стороны, я хочу быть тренером. Знаю, что там надо будет все тактические нюансы подучить. Но это уже другая сторона футбола. А вот, что я смогу завоевать сердца своих футболистов, донести до них мысль, быть оратором, я это точно знаю.

Буду строгим тренером? Да, буду строгим. Но у нас будет много выходных, особенно когда победы будут. Мы даже будем вместе с игроками отдыхать.

В планах тренировать только профессиональную футбольную команду, не медийную. Выйти на бровку в красивом костюмчике, типа разбираешься», — передает слова Дзюбы Чемпионат.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Акрон» 22 матча в рамках РПЛ, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.