Аллегри определился с будущим Леао и Эрнандеса в «Милане»

Как сообщает главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «Милана»определился с будущимв клубе.

По данным источника, Аллегри намерен строить команду вокруг португальского вингера, считает его неприкосновенным в составе, способным помочь вернуть былое величие россонери, а его потенциал как игрока не до конца раскрытым.

Относительно Тео Эрнандеса у наставника «Милана» есть большие сомнения, скорее всего, он покинет клуб. К тому же зашли в тупик переговоры испанца относительно нового контракта. левый защитник хочет получать € 8 млн в год, тогда как команда предлагает лишь € 4 млн.