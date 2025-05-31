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    Аллегри определился с будущим Леао и Эрнандеса в «Милане»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан
    Как сообщает главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри определился с будущим Рафаля Леао и Тео Эрнандеса в клубе.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    По данным источника, Аллегри намерен строить команду вокруг португальского вингера, считает его неприкосновенным в составе, способным помочь вернуть былое величие россонери, а его потенциал как игрока не до конца раскрытым.

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    • Относительно Тео Эрнандеса у наставника «Милана» есть большие сомнения, скорее всего, он покинет клуб. К тому же зашли в тупик переговоры испанца относительно нового контракта. левый защитник хочет получать € 8 млн в год, тогда как команда предлагает лишь € 4 млн.

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