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    Серия А. Определился состав участников еврокубков

    Итоги чемпионата Италии по футболу

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    «Наполи» — «Милан»
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    «Наполи» — «Милан»
    Сезон 2024/2025 в итальянском первенстве завершён. По итогам чемпионата путёвки в Лигу чемпионов завоевали «Наполи», «Интер», «Аталанта» и «Ювентус». В Лиге Европы Серию А представят «Рома» и «Болонья», в Лиге конференций сыграет «Фиорентина».

    Лига чемпионов

    82 очка из 114 возможных — столько баллов заработал чемпион Италии «Наполи». Неаполитанский клуб завершил итальянское первенство на первом месте, в последнем туре Серии А «адзурри» переиграли «Кальяри» (2:0).

    «Интер» — «Лацио»
    globallookpress.com

    На второй строчке финишировал экс-чемпион Италии «Интер», «нерадзурри» в 38-м туре одолели «Комо» со счётом 2:0. Таким образом миланский коллектив набрал 81 пункт.

    В следующем сезоне Лиги чемпионов выступит «Аталанта», который в завершившемся сезоне заработал 74 балл. В последней игре чемпионата «королева провинциалов» проиграла «Парме» (2:3).

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    • В Лиге чемпионов сыграет «Ювентус», у которого на данный момент 70 очков. В минувшем туре туринцы нанесли поражение «Венеции» (3:2).

    Лига Европы и Лига конференций

    Пятое место в итальянском чемпионате заняла «Рома». Римский клуб добился победы в матче против «Торино» (2:0) и набрал в Серии А 69 баллов.

    «Рома» — «Милан»
    globallookpress.com

    В Лигу Европы вместе «Ромой» квалифицировалась «Болонья», которая выиграла Кубок Италии, переиграв в финале «Милан» (1:0).

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    • В Лигу конференций отправится «Фиорентина», которая финишировала на 6 строчке Серии А, «фиалки» в заключительной игре сезона переиграли «Удинезе» (3:2) и в решающий момент застолбили за собой место в еврокубках, набрав 65 очков.

    Серия А

    По итогам сезона Серию А покинули «Эмполи», «Венеция» и «Монца». В элиту итальянского футбола возвращаются «Пиза» и «Сассуоло».

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    В битве за повышение в классе сыграют «Кремонезе» и «Специя», их первый матч финала запланирован на четверг, 29мая. Ответная игра состоится 1 июня.

    Новый сезон в итальянском чемпионате стартует в августе 2025.

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