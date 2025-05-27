Серия А. Определился состав участников еврокубков

Сезон 2024/2025 в итальянском первенстве завершён. По итогам чемпионата путёвки в Лигу чемпионов завоевали «Наполи», «Интер», «Аталанта» и «Ювентус». В Лиге Европы Серию А представят «Рома» и «Болонья», в Лиге конференций сыграет «Фиорентина».

Лига чемпионов

82 очка из 114 возможных — столько баллов заработал чемпион Италии «Наполи». Неаполитанский клуб завершил итальянское первенство на первом месте, в последнем туре Серии А «адзурри» переиграли «Кальяри» (2:0).

«Интер» — «Лацио» globallookpress.com

На второй строчке финишировал экс-чемпион Италии «Интер», «нерадзурри» в 38-м туре одолели «Комо» со счётом 2:0. Таким образом миланский коллектив набрал 81 пункт.

В следующем сезоне Лиги чемпионов выступит «Аталанта», который в завершившемся сезоне заработал 74 балл. В последней игре чемпионата «королева провинциалов» проиграла «Парме» (2:3).

В Лиге чемпионов сыграет «Ювентус», у которого на данный момент 70 очков. В минувшем туре туринцы нанесли поражение «Венеции» (3:2).

Лига Европы и Лига конференций

Пятое место в итальянском чемпионате заняла «Рома». Римский клуб добился победы в матче против «Торино» (2:0) и набрал в Серии А 69 баллов.

«Рома» — «Милан» globallookpress.com

В Лигу Европы вместе «Ромой» квалифицировалась «Болонья», которая выиграла Кубок Италии, переиграв в финале «Милан» (1:0).

В Лигу конференций отправится «Фиорентина», которая финишировала на 6 строчке Серии А, «фиалки» в заключительной игре сезона переиграли «Удинезе» (3:2) и в решающий момент застолбили за собой место в еврокубках, набрав 65 очков.

Серия А

По итогам сезона Серию А покинули «Эмполи», «Венеция» и «Монца». В элиту итальянского футбола возвращаются «Пиза» и «Сассуоло».

В битве за повышение в классе сыграют «Кремонезе» и «Специя», их первый матч финала запланирован на четверг, 29мая. Ответная игра состоится 1 июня.

Новый сезон в итальянском чемпионате стартует в августе 2025.