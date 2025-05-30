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    Альварес признан лучшим игроком «Атлетико» Мадрид

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    Хулиан Альварес признан лучшим игроком сезона в мадридском «Атлетико».

    Хулиан Альварес с наградой
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    Хулиан Альварес с наградой

    Для аргентинского нападающего этот сезон стал дебютным после перехода из «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

    В прошедшем сезоне 25-летний Альварес провёл 54 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав 7 результативных передач. В рамках Ла Лиги на его счету 17 голов и 4 результативные передачи в 37 матчах.

    Контракт Альвареса с «Атлетико» рассчитан до лета 2030 года, а его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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