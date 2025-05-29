Семин: У «ПСЖ» очень яркая команда

Экс-наставник «Локомотива» и сборной Россииподелился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

В решающем матче сыграют «ПСЖ» и «Интер». Встреча начнется 31 мая в 22:00 мск.

«Я весь турнир говорил, что у меня два фаворита — это "ПСЖ" и "Барселона", но "Барселона" не смогла пройти "Интер" в полуфинале. У "ПСЖ" очень яркая команда, у них выдающаяся линия атаки, но они и обороняются качественно.

В финале Лиги чемпионов произойти может все что угодно, так что загадывать не буду, но болеть я буду за "ПСЖ", потому что там играют Хвича и Сафонов.

Думаю, игра будет интересная. Возможно, голов будет немного, но борьба будет идти до самого конца», — приводит слова Семина ТАСС.