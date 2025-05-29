Источник: Аллегри назначен главным тренером «Милана»

57-летний итальянский специалистподписал сконтракт сроком на три года.

Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, зарплата тренера составит около 5 миллионов евро в год с возможными бонусами до 2 миллионов евро.

В настоящее время Аллегри и его агент Джованни Бранкини проводят встречу с генеральным директором «Милана» Джорджо Фурлани и спортивным директором Игли Таре, чтобы обсудить детали сотрудничества.

Аллегри уже возглавлял «Милан» с 2010 по 2014 год. Под его руководством клуб выиграл Скудетто в сезоне 2010/2011 и Суперкубок Италии в 2011 году.