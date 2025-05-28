«Локомотив» не собирается выкупать Севикяна

Полузащитниквернется в расположение венгерского, которому он сейчас принадлежит.

«Клуб не будет выкупать Севикяна. И продлевать аренду пока тоже не будет. Он уезжает в сборную, после чего в "Локомотив" не вернется», — сообщил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов «СЭ».

Этот сезон 23-летний вингер провел на правах аренды в московском «Локомотиве». Всего сыграл за команду 20 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.

Контракт Севикяна с «Ференцварошем» до лета 2028 года. Цена армянского футболиста на Transfermarkt сейчас составляет 2,5 млн евро.