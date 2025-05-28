Луис Энрике: Мы хотим войти в историю, нужно закончить эту работу

Главный тренероценил текущий сезон для команды.

«Если бы мы проанализировали всё, что произошло в этой Лиге чемпионов, то получился бы, думаю, отличный триллер или фильм ужасов, потому что в этом розыгрыше было всего понемногу. Во всех матчах общего этапа, особенно дома, мы заслуживали лучших результатов, но их просто не было. Степень нашей реализации была почти смехотворной — очень редко можно увидеть команду такого уровня со столь низкой эффективностью. Таблица показывала одно, но то, что мы чувствовали, было совсем другим. Мы чувствовали, что команда делает много вещей правильно.

Как только наши дела стали налаживаться и мы восстановили наш обычный уровень реализации моментов, команда начала показывать хорошие результаты. Мы продолжали совершенствоваться, продолжали расти. Мы должны гордиться тем, чего достигли. Однако надо закончить работу, потому что то, к чему мы действительно стремимся, — это войти в историю. Мы никогда не отходили от нашего стиля игры, а также последовательно придерживались наших принципов подготовки. Если посмотреть на статистику, то в нашем лице можно увидеть команду, которая большую часть времени на поле была лучше соперников, создавала больше моментов, пропускала меньше голов, но просто не реализовывала свои моменты», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, что «ПСЖ» стал чемпионом Франции и сыграет против «Интера» в финале Лиги чемпионов.