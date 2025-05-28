Леонченко: Меня увольняют из «Локомотива» уже 4,5 года

Генеральный директор «Локомотива»в очередной раз сообщил, что не собирается уходить в отставку со своей должности, а намерен и дальше приносить пользу команде.

«Насколько крепки ваши позиции в клубе и может ли заменить Борис Ротенберг? Есть вышестоящее руководство — этот вопрос скорее к ним. В декабре 2020 года, когда только появилась информация о моем назначении, меня сразу начали "снимать". С тех пор прошло 4,5 года. В течение этого времени я уже не раз отвечал на такие вопросы.

Мы работаем в футболе, и никто не может гарантировать, что завтра ситуация не изменится. Но главное — подход к делу. Нужно работать так, будто ты надолго в клубе, делать все, чтобы после тебя осталось не разрушенное хозяйство, а развитие. Именно это меня интересует», — сказал Леонченко «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Локомотив» стал шестым в таблице РПЛ и дошел по полуфинала Пути регионов Кубка России. Леонченко работает генеральным директором в клубе с декабря 2020 года.