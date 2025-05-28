Дюпин: Я не собираюсь завершать карьеру

Голкиперпоблагодарил. По словам вратаря, он не собирается заканчивать карьеру.

«Краснодар, спасибо за этот прекрасный чемпионский год, рад был быть частью такого со всех сторон профессионального клуба. это был нужный опыт для меня. Спасибо за поддержку болельщикам, очень классная атмосфера была на стадионе. Ну и отдельные слова благодарности хочется выразить административному, медицинскому и тренерскому штабу, все было на высшем уровне. Всем пацанам, вы красавцы, мы чемпионы, и это главное.

Карьеру я не собираюсь завершать, увидимся на футбольных полях. Всем удачи и без травм», — написал 37-летний Дюпин в соцсетях.

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«Краснодар» выиграл чемпионат России-2024/25.